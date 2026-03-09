Lärare till i särskild undervisningsgrupp, Sannerudskolan 7-9 i Kil
2026-03-09
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och skola.Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Galaxen är en särskild undervisningsgrupp som är en del av Sannerudskolan 7-9, men är en verksamhet som ligger i en egen lokal ca en kilometer bort från Sannerudsskolan.
Idag finns det ett team som har planerat och genomfört verksamheten under några år och som nu letar nya kollegor som vill ta över rodret. Vi söker en lärare som ska undervisa och få centrala roll i verksamheten. Du förväntas jobba med ett helhetstänk kring eleven och du kommer att samverka med många andra funktioner såsom syv, elevhälsoteam och rektor.
Vi letar en kollega som har goda kunskaper inom NPF och som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i olika sammanhang.Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter en kollega som har bred ämneskompetens med minst ett av kärnämnena och vi ser positivt på om man även har andra ämnen i sin behörighet. Har man So eller No i sin kompetens är detta extra meriterande.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare årskurser och med goda referenser är ett krav men är du nyexad med goda vitsord från din praktik ska du inte tveka att söka Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation, god samarbetsförmåga, är positiv, ordningsam, ansvarstagande och bygger tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en trygg och tydlig ledare och har förmåga att se hela eleven. I ditt arbete är du dessutom utvecklingsorienterad och lösningsfokuserad. Du kan planera ditt arbete utifrån att arbetsbelastningen varierar under läsåret och du har en förmåga att hantera mer stressiga perioder.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och hanterar med lätthet relevanta digitala verktyg. Anställningsvillkor
Tjänsten är på 100 %
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
