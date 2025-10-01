Lärare till Hotell- och turismprogrammet till Vägga gymnasieskola
Karlshamns kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlshamn
2025-10-01
Lärglädje börjar med dig. Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Då är det här jobbet på HT för dig!
På Vägga gymnasieskola finns för närvarande strax över 1000 elever och 150 anställda. Skolan erbjuder de flesta nationella program samt introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning samt SFI.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på Hotell- och turismprogrammet kommer du att dagligen möta våra härliga elever och genom engagemang inspirera dem till goda studieresultat. Du får tillsammans med oss skapa miljöer som främjar elevernas lärande samt utveckling och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Arbetet innebär undervisning där ditt fokus kommer vara att ge våra elever en helhetssyn inom hotell och turism. Du kommer att undervisa i resor på destinationen, hållbar turism, reception 1, reception 2 och våningsservice.
Du får även arbeta nära de branscher i vår region som våra utbildningar riktar sig emot. I arbetet ingår anskaffning av APL-platser samt att besöka elever och göra uppföljningar. Du blir en del av skolans helhet och samarbetar med andra lärare på skolan samt med elever, vårdnadshavare, skolledning och övrig skolpersonal.Kvalifikationer
Vi söker i första hand en legitimerad yrkeslärare med god erfarenhet från hotell- och/eller turistbranschen och ett stort intresse av att utveckla den pedagogiska verksamheten inom HT. Som pedagog ser du möjligheter med att arbeta med IKT som ett naturligt verktyg i lärandet och undervisningen.
Som person har du en god pedagogisk förmåga, lätt för att samarbeta och gillar att jobba med ungdomar. I rollen som lärare behöver du vara noggrann och ha förmåga till ett övergripande ansvar. I samband med den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. Som yrkeslärare på Vägga gymnasieskola kommer du till en miljö där det råder stark gruppkänsla med engagerade kollegor.Övrig information
Ange löneanspråk. Bifoga för tjänsten relevanta betyg och intyg när du söker samt minst två referenser. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen till oss!
På Vägga gymnasieskola hjälps vi åt, lyssnar på varandra och jobbar för att dra mot samma håll. Vår gemensamma riktning, lärglädje hela vägen, styr våra prioriteringar och arbetssätt.
Läs mer om Vägga gymnasieskola och Hotell- och turismprogrammet:https://vaggagymnasieskola.se/program/ht/www.väggagymnasieskola.sewww.facebook.com/vaggaskolan
För mer information kontakta
Rektor, Nils Andersson, 0454-815 07, Reception 0454-574 224, nils.andersson@utb.karlshamn.se
Programsamordnare, Hotell- och turismprogrammet, Marie Olsson, marie.olsson2@utb.karlshamn.se
Sveriges Lärare, Niclas Wahlgren, niclas.wahlgren@utb.karlshamn.se
Sveriges Lärare, Maria Borras, maria.borras@utb.karlshamn.se
Sista ansökningsdag
2025-10-17
Urval och intervjuer genomförs löpande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Rektor
Nils Andersson nils.andersson@utb.karlshamn.se Jobbnummer
9535153