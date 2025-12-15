Lärare till Härlandatjärnskolan till årskurs 3-5 SU-grupp
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning
Härlandatjärnskolan är en helt nybyggd skola som välkomnade elever från och med höstterminen 2022.
Skolan är tvåparallellig och kommer att ha cirka 560 elever från årskurs F-9 när den är fullt utbyggd. Skolan ligger mycket naturskönt vid Härlanda tjärn med närhet till skog och sjö, vilket vi vill nyttja i vår undervisning. Skolans läge kombinerat med den invändiga miljön där man verkligen satsat på att utforma lärmiljöer som erbjuder lärare och elever en fantastisk arbetsmiljö är på många sätt unikt. Hela skolan är skofri.
Till Härlandatjärnskolan söker vi nu en lärare för undervisning i Särskild undervisningsgrupp för årskurs 3-5. Tjänsten är tidsbegränsad med start i maj 2026 till februari 2027.Dina arbetsuppgifter
Fokus i tjänsten kommer ligga på undervisning och det praktiska arbetet med elever med behov av ett sammanhang utanför klassrummet. Du kommer arbeta tätt med mentorer och arbetslag kring eleverna i SU-gruppen för att öka varje elevs måluppfyllelse. Du skapar en förutsägbar miljö och anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov i dialog med mentor. Skolan är i en uppbyggnadsfas och här blir du en viktig kugge för att hjälpa elever utvecklas till att klara av ett socialt sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation för årskurs 3-5 med bred behörighet samt erfarenhet av undervisning i SU-grupp. Du ska ha kunskap och tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du behöver ha erfarenhet av att leda och utveckla SU-grupp samt erfarenhet av att starta upp SU-grupp.
I rollen som lärare i SU-grupp hos oss söker vi dig som har god samarbetsförmåga i syfte att nå våra mål. Du är duktig på att skapa goda relationer till framför allt eleverna, men även till vårdnadshavare och kollegor. Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och kommunicerar på ett professionellt sätt med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du är kreativ och bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Johanna Wallinder johanna.wallinder@grundskola.goteborg.se 031-3676083 Jobbnummer
9644334