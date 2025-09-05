Lärare till gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg
2025-09-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) - ett av Sveriges främsta utbildningsföretag inom yrkeshögskola, företagsutbildning och gymnasial vuxenutbildning, inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi strävar efter att göra skillnad genom att leverera kompetens som påverkar individ, organisation, verksamhet och samhälle positivt. Som leverantör till över 250 kommuner och företag över hela landet, är vi stolta över att vara en kraftfull partner inom utbildning.
Om du delar vår passion för att arbeta med människor, forma kompetens och skapa positiva förändringar, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till ett av Sveriges främsta utbildningsföretag! Utforska mer på kui.se.
KompetensUtvecklingsInstitutet söker nu lärare inom Vård och omsorg till vår vuxenutbildning i Eskilstuna.
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare för kurser inom Vård och omsorg samt är självständig och flexibel samt vill ha ett varierat jobb med utmaningar i en positiv och kreativ miljö där arbetsglädje och kvalitet är viktig. Du kommer att arbeta på plats på KUI Eskilstuna tillsammans med övriga teamet och tillsammans med rektor.
Hos oss arbetar du i ett modernt utbildningsföretag med många olika typer av utbildningar främst inom vård och omsorg samt förskola.
KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver på ett antal orter i Sverige gymnasialvuxenutbildning inom Vård- och omsorgsutbildningen och Barn- och fritidsutbildningen. Vi har även en omfattande kompetensutvecklingsverksamhet där vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept som vi även kan skräddarsy efter kundens behov. Varje år genomför vi dessutom ett antal rikskonferenser.
Hos oss arbetar idag ca 80 personer på våra UtbildningsCenter i Sverige.
Att arbeta som lärare hos oss innebär möjlighet till ett varierat arbete med olika typer av utbildningar och uppdrag t ex klassrumsundervisning, kombinationsutbildning, lärlingsutbildning, arbetsplatslärande, digitalt lärande och flexibel utbildning.
Välkommen med din ansökan till ett av Sveriges ledande utbildningsföretag!
Vi söker både dig som är intresserad av att arbeta hel- eller deltid.
Sista ansökningsdag 30/9.
Eventuella frågor ställs till
Lotta Ikonen: lotta.ikonen@kui.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kompetensutvecklingsinst Sverige AB
(org.nr 556355-7395) Arbetsplats
KompetensUtvecklingsInstitutet Jobbnummer
9495638