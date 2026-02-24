Lärare till Gamlestadsskolan anpassad grundskola vikariat
2026-02-24
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg.
Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.
På Gamlestadsskolan går det cirka 600 elever i årskurs F-9. Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten och för att alla skall känna sig sedda. Vi har fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg samt en anpassad grundskola. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad lärare till en högstadieklass i vår anpassade grundskola. Tjänsten är ett vikariat på heltid som sträcker sig mellan 2026-08-10 och 2026-12-31.
Gamlestadsskolans anpassade grundskola är en skola för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fem klasser och drygt 30 elever, en fritidsavdelning och en LSS-verksamhet. Grunden i skolans arbetssätt är de båda kursplanerna i ämnen och ämnesområden samt fritidshemmets läroplan. I det pedagogiska arbetet med eleverna har vi en helhetssyn utifrån behov, förutsättningar och intressen.
Arbetslagen planerar, genomför och utvecklar varierad undervisning, övning och stöd för eleverna på skol- och fritidstid med syfte att eleverna utvecklas till självständiga individer utifrån sina förutsättningar. Vi är flexibla och ser möjligheter före hinder. I arbetet krävs tydlighet, flexibilitet, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation.
På Gamlestadsskolan är vår målsättning är att eleverna ska möta en anpassad lärande miljö under hela skoldagen.
Välkommen till ett ambitiöst och professionellt lärarlag. Under vikariatet deltar du i lärarnas nätverk för anpassad grundskola.Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med bred behörighet i de teoretiska ämnena. Om du även är speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning är det meriterande för tjänsten.
Du har undervisat i anpassad grundskola minst ett år på heltid och har god kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism. Du använder AKK i olika former och behärskar fullt ut TAKK samt tydliggörande pedagogik.
Vidare har du vana av att arbetsleda elevassistenter i undervisningen. Du är en språklig förebild och uttrycker dig väl i det svenska språket i tal och skrift. Du anpassar för tydlighet, trygghet och förutsägbarhet på individ- och gruppnivå. Du kan hantera utåtagerande beteende professionellt och lågaffektivt.
Personliga kvalifikationer
Som person har du ett stort engagemang och god förmåga att se varje elevs möjligheter och behov. Du ligger steget före och har ett salutogent och relationellt förhållningssätt i relationsskapandet. Du är stresstålig, lugn och stabil i dig själv och reflekterar kring etik och värdegrundsfrågor
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
