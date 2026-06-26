Lärare till Fyrklöverns skola årskurs 1-3
Dibber Sverige AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-26
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På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Dibber söker Lärare till Fyrklöverns skola årskurs 1-3 i Helsingborg
Vill du bidra till att få alla elever att känna sig värdefulla? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar? Då är det dig vi söker!
Som lärare arbetar du aktivt och lojalt med skolans dagliga uppdrag och pedagogiska arbete, med utgångspunkt från våra mål och planer. Vi får världens viktigaste värden att växa!
Arbetsuppgifter
Se till att skolan drivs i enlighet med läroplanen och kvalitetsstandard, skolans mål och arbetsformer
Ha en god förmåga när det gäller att skapa goda relationer till elever och låter eleverna delta så att de utvecklar färdigheter, självförtroende och livsglädje
Ha en positiv attityd gentemot både elever och medarbetare
Du ansvarar för att dina elever klarar kunskapskraven och utvecklas maximalt utifrån sin potential
Du ansvarar för att utforma eventuell pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram med stöd av elevhälsan
Du håller dig à jour genom att delta och ta till dig de kurser och utbildningar som erbjuds
Kvalifikationer
Du är utbildad grundskollärare i årskurs 1 till 3 med legitimation och har erfarenhet som klasslärare
God kommunikationsförmåga
Förmåga att planera och organisera ditt arbete samt ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget/organisationen.
Erfarenhet av digitala verktyg som stöd i utveckling av lärande
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
Meriterande om du har behörighet i SVA och musik
Personliga egenskaper
Som utbildad lärare har du förståelse för att du som lärare är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas. Samtidigt arbetar du aktivt för att göra eleverna delaktiga och ansvarstagande i sitt lärande. Vi tror att du ser utmaningar som möjligheter snarare än problem och förutsätter att du har ett stort engagemang i eleverna.
Du tror också på alla elevers möjligheter att utvecklas fullt ut utifrån sina förutsättningar. Du tar egna initiativ där du ser att behov finns och har en förmåga att se till hela verksamhetens bästa. God förmåga att skapa relationer med elever, personal och föräldrar och att samverka för elevernas bästa är givet.
Du har ambitioner och passion för det du gör. Du kan också skapa engagemang och deltar i elevens utveckling.
Du är lösningsorienterad, flexibel och samarbetsvillig. För att vara framgångsrik i rollen måste du kunna kommunicera med människor med olika bakgrunder och i olika livssituationer. Du måste kunna arbeta självständigt och ta ansvar.
Vi erbjuder
Engagerade och duktiga kolleger i en professionell miljö! Vi har ett attraktivt pedagogiskt koncept med tillgång till ett omfattande utbildningsmaterial. Dibber har ett löfte till alla sina medarbetare: Hos oss har du alla möjligheter att utvecklas både som yrkesmänniska och individ samtidigt som du utför världens viktigaste jobb på bästa möjliga sätt.
Information om tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Lön
Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber – med hjärta för lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803)
Kungsljusgatan 22 (visa karta
)
256 67 HELSINGBORG Kontakt
Pernilla Brink pernilla.brink@dibber.se Jobbnummer
9981555