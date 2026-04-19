Lärare till Förskoleklass - skapa framtidstro hos våra yngsta elever
Täby Kommun / Förskollärarjobb / Täby Visa alla förskollärarjobb i Täby
2026-04-19
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Lärare till förskoleklass - Skapa framtidstro hos våra yngsta elever!
Vill du vara den trygga bryggan mellan förskola och skola? Vi söker en engagerad kollega som vill inspirera till livslångt lärande.
Om rollen
Som lärare i förskoleklass hos oss är du möjliggöraren bakom elevernas första möte med skolans värld. Ditt fokus ligger på att väva samman lek med lärande och skapa en röd tråd mellan språk, matematik och socialt samspel.
Du blir en del av ett sammansvetsat arbetslag där vi värdesätter kollegialt lärande och där din expertis bidrar till att utveckla hela skolans verksamhet.
Vi erbjuder dig
En trygg struktur: Vi arbetar aktivt med IBIS (Inkluderande Beteendestöd i Skolan). Det innebär att du får verktyg för att skapa tydliga förväntningar, studiero och positiva relationer i klassrummet.
Tillsvidareanställning: Vi satsar på långsiktighet och trygghet för vår personal.
Utvecklingsmöjligheter: En miljö där nya idéer och bidrag till utveckling välkomnas och där vi växer tillsammans.Publiceringsdatum2026-04-19Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet för F-3.
Erfarenhet av undervisning i förskoleklass eller de tidiga skolåren.
Ledarskap: Du är trygg och tydlig i din ledarroll och kan konsten att skapa en lugn och inkluderande lärmiljö.
Relationsbyggare: Du förstår vikten av ett gott samarbete med såväl kollegor som vårdnadshavare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 260510. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du redo för ett meningsfullt uppdrag?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123376".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
https://www.taby.se/
Ellagårdsvägen 21
)
187 31 TÄBY
Patricia Sagner patricia.sagner@taby.se
9862735