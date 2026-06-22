Lärare till Fornbyskolan åk 3-4, tillsvidare
Trosa kommun / Grundskollärarjobb / Trosa Visa alla grundskollärarjobb i Trosa
2026-06-22
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I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA HOS OSS?
Nu söker vi en lärare till Fornbyskolan. Hos oss välkomnas du till ett starkt team/arbetslag där vi tillsammans utvecklar undervisningen utifrån våra elevers behov och våra kompetenser. Du blir en del av ett tre-/fyrlärarsystem, och delar mentorskap tillsammans med dina kollegor. Vi har ett pågående arbete med språkutveckling och kooperativt arbets-/förhållningssätt.
Du som söker delar vår syn att på att lärande och social förmåga bäst utvecklas i samspel med andra. Du vill vara en del i att skapa en trygg miljö som hjälper dina elever att möta utmaningar i lärandet på bästa sätt. Vi tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång och att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande.
Att arbeta i den lilla kommunen skapar goda samarbeten mellan skolor och andra verksamheter i kommunen. Just nu deltar vi i ett projekt med Mälardalens universitet för att utveckla undervisningen. KoOLT bygger på att utifrån givna mallar bedöma och utveckla undervisningen.
VEM SÖKER VI?
Du är/har:
legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 3-4
god kunskap om läro- och kursplanen
goda kunskaper samt erfarenhet av pedagogisk dokumentation för att följa upp och utvärdera verksamheten
pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens alla mål
Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet smittar av sig både på dina elever och kollegor. Du arbetar utifrån en helhetssyn på barnets utveckling där lek och lärande har en stor betydelse. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är en tydlig närvarande ledare, både i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt, alltid med elevens bästa i fokus. Du behandlar alla lika och är konsekvent och rättvis i dina beslut. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och att nå sina kunskapsmål.
Du har en förståelse för hur elevens livssituation påverkar eleven i skolan, och anpassar ditt bemötande efter elev och situation. Du är lyhörd, inlyssnande och har en positiv människosyn. Du bjuder på dig själv och värnar om att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
VAD ERBJUDER VI?
Relationsskapande och kollegialt lärande är viktigt för oss, både inom skolan och inom hela kommunen, vilket vi tar vara på med bland annat kommungemensamma ämnesgrupper en gång i månaden för alla våra lärare. Hos oss får du som nyanställd lärare, senior såväl som nyexaminerad, en mentor i en lärarkollega som guidar dig igenom skolans rutiner och arbetssätt. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen på en guidad busstur genom verksamheterna. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
Hos oss finns:
Mentorskap i teamet för nyanställda lärare
Introduktionsdag
Friskvårdsbidrag
Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).https://www.trosa.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolor/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Rektor Fornbyskolan
Ann Heimdahl ann.heimdahl@trosa.se +4615652314 Jobbnummer
9973584