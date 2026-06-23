Lärare till flexenheten på Tallängens skola
Kumla kommun / Grundskollärarjobb / Kumla Visa alla grundskollärarjobb i Kumla
2026-06-23
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Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.
Tallängens skola ligger mitt i lugna Hällabrottet, med skogen in på skolgården som erbjuder fantastiska möjligheter till lek och uteverksamhet. Skolan består av förskoleklass, fritidshem och skola från årskurs 1 till 6 och här tillbringar ca 230 elever sina skol- och fritidsdagar. På skolan arbetar ca 30 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Är du en lärare som har en elevsyn som verkligen bottnar i värderingen att alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har? Anser du att om en elev misslyckas i skolan så har hen inte getts de rätta förutsättningarna för att lyckas? Är din syn på de elever som utmanar oss i skolan att de i första hand är skolutvecklare som hjälper oss att hitta nya pedagogiska vägar och verktyg för att nå målet att skolan är till för ALLA elever? Svarar du tre rungande JA! på dessa frågor så är detta en tjänst för dig att söka omgående!
Vi ser Tallängens skola som en arbetsplats där vi tillsammans fokuserar på att se möjligheter i olikheter och utifrån det utveckla alla våra elevers måluppfyllelse, såväl inom fritidsverksamheten och förskoleklass som i grundskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation mot åk 1-6 i första hand, gärna med erfarenhet inom specialpedagogik. Tjänsten innebär arbete i skolans Särskilda Undervisningsgrupp (S.U), det vi kallar vår Flexenheten. Till Flexenheten kommer elever från åk f-6 som är i behov av en anpassad lärmiljö, delar av eller hela sin skoldag. I Flexenheten arbetar du och eleverna med det stoff som behandlas på ordinarie lektion, i samråd med undervisande lärare. Eftersom Flexenheten inte är en fast punkt för eleven, är det viktigt att hen jobbar med samma stoff som övriga elever på ordinarie lektion. Syftet med Flexenheten är att alla barn som finns i verksamheten ska nå så långt som möjligt i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.
Vi förväntar oss att du kan arbeta så väl självständigt som tillsammans med skolans specialpedagog, speciallärare och undervisande lärare. Du har en god social förmåga och du är ansvarstagande och engagerad. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid ett elevcentrerat förhållningssätt samt personlig lämplighet. Du skall ha tidigare erfarenhet av att jobba med elever i behov av särskilt stöd. Du möter eleverna utifrån var och ens individuella förutsättningar.
Om du är den vi söker erbjuder vi dig ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade och positiva kollegor!
Vi kallar löpande till intervjuer under ansökningstiden och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-06 .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 54/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Tallängens skola
Anders Holmqvist anders.holmqvist@kumla.se 019- 58 88 31 Jobbnummer
9975736