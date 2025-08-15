Lärare till fastighetsskötarutbildningen på vuxenutbildningen
2025-08-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Kunskapsförbundet är en drömfabrik där människor genom utbildning får chans att nå sina drömmar.
Med framtidslust och kompetens hjälper vi våra elever att bli redo för morgondagen - som medmänniskor, som medarbetare och som världsmedborgare. Ett viktigt uppdrag som vi utför med stolthet, engagemang och glädje.
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater. Vi utvecklar skolan och jobbar mycket med kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor.
Yrkeslärare till fastighetsskötarutbildningen
Har du gått i tankar hur det skulle vara att undervisa och föra din kunskap vidare till den framtida kompetensförsörjningen inom fastighetsbranschen? Vi letar nu efter en engagerad person som kan förstärka vårt lärarteam på Vuxenutbildningen i Trollhättan.
Vi ser att du som person är mycket engagerad, drivs av att se elevernas utveckling. Att du gillar att arbeta i lag men även duktig på att strukturera och planera din egna undervisning.
Tjänsten innebär undervisning inom fastighetsskötsel, både teoretiska och praktiska moment, och du bör vara kompetent inom båda dessa delar. Arbetsuppgifterna kommer även att bestå av planering, undervisning, examinationer, betygsättning samt utvärdering.
I tjänsten ingår undervisning i bland annat:
- Fastighetsunderhåll (inomhus och utomhus)
- VVS, el och ventilation på grundnivå
- Skötsel av grönytor och utemiljö
- Maskin- och verktygshantering
- Felanmälan och kundservice i fastighetsyrken
I övrigt ingår kontakt med företag gällande arbetsplatsförlagd undervisning och APL-besök. Vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät och känner dig bekväm med att skapa goda relationer med näringslivet.
- Legitimerad yrkeslärare för aktuella kurser inom ämnen för fastighetsskötsel.
- Annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har minst 5 års praktisk relevant erfarenhet av arbete inom fastighetsskötsel
Meriterande
- Ett stort kontaktnät bland fastighetsbolag är meriterande.
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete. Övrig information
- Visstidsanställning.
- I första hand söker vi dig som är behörig, men även du som studerar till yrkeslärare eller kommer direkt från branschen är välkommen att söka.
- Vi ser att du som person är mycket engagerad, trivs att jobba med människor och drivs av att se elevernas utveckling.
- Att du gillar att arbeta i lag men även duktig på att strukturera och planera din egen undervisning.
Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag, så skynda dig att skicka in din ansökan snarast!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/52". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsförbundet Väst
(org.nr 222000-2998) Arbetsplats
Vuxenutbildningen Trollhättan Kontakt
Johan Hector 0521-722077 Jobbnummer
9459512