Lärare till Fågelsångens anpassad grundskola
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2026-06-07
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Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Lärare till Fågelsångens anpassad grundskola – Salems kommun
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och över 1000 företag verkar i kommunen. Våra verksamheter präglas av kärnvärdena hållbarhet, trygghet och delaktighet – och vi är stolta över att ofta nå mycket goda resultat. Salem är en inkluderande kommun där alla ska känna sig hemma.
Om Fågelsångens skola
Fågelsångens skola är en F–9 skola med cirka 425 elever samt en anpassad grundskola med 16 elever. Skolan erbjuder ljusa och välanpassade lärmiljöer. Här möts du av ett engagerat och kompetent kollegium som arbetar lösningsfokuserat och med stark ansvarskultur.
Vi befinner oss i ett aktivt utvecklingsarbete där samarbete är grunden i allt vi gör. På skolan finns ett välfungerande elevhälsoteam med bred kompetens.
I den anpassade grundskolan arbetar du tillsammans med ett team bestående av lärare, elevassistenter och lärare mot fritidshem. Tillsammans skapar ni en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö utifrån varje elevs individuella behov.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kunnig lärare till vår anpassade grundskola. Du har huvudansvar för undervisning och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
I uppdraget ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar
Arbeta med tydliggörande pedagogik och anpassningar
Skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö
Samverka nära med kollegor samt med elevhälsa och vårdnadshavare
Delta i skolans utvecklingsarbete
Vara mentor och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare
Handleda elevassistenter och grundlärare mot fritidshem
Kvalifikationer och behörighetskrav
För att vara behörig att undervisa i anpassad grundskola enligt skollagen krävs:
En grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6
Speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
För att bli behörig att undervisa i anpassade grundskolan måste du som huvudregel ha en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom krävs en lärarexamen. Du blir också behörig om din lärarexamen omfattar en inriktning eller specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning.
Vi söker dig som dessutom:
Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd/intellektuell funktionsnedsättning
Har god förmåga att anpassa undervisning utifrån individuella behov
Är en tydlig och trygg ledare i klassrummet
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete
Är flexibel, lösningsinriktad och ansvarstagande
Har ett inkluderande förhållningssätt och ser varje elevs potential
Meriterande:
Erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Vi erbjuder
Ett nära och stöttande team med flera professioner, bland annat skolpsykologer
En skola med stark samarbetskultur
Ett aktivt elevhälsoteam som stöd i ditt arbete
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan till Fågelsångens anpassad grundskola!
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning 6 månader)
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Intervjuer sker löpande. Kontaktperson för detta jobb
Shabo Rhawi, rektor
08-5325 9454shabo.rhawi@salem.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems Kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 30 RÖNNINGE Arbetsplats
Salems Kommun Jobbnummer
9951320