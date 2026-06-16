Lärare till el- och energiprogrammet till Vägga gymnasieskola
Karlshamns kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlshamn Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Karlshamn
2026-06-16
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Vi söker en lärare till el- och energipgrogrammet.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Undervisning och övriga läraruppgifter på El- och Energiprogrammet. Du kommer att undervisa i samtliga årskurser inom larm-, underhålls- och elteknik. På EE-programmet finns inriktningarna Elteknik och Energiteknik. Du kommer att arbeta på båda inriktningarna.
I lärarrollen ingår även mentorskap till elever, där du uppmuntrar eleverna till eget initiativtagande som bidrar till ansvar för den egna utvecklingen. Du kommer genom ditt mentorskap även att samarbeta med elevernas vårdnadshavare och elevhälsoteam i frågor som berör individens utveckling. Du kommer att vara en del av ett arbetslag.
Krav för tjänsten:
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasiet på el- och energiprogrammet. Men även du som arbetar inom el-och energibranschen som vill testa på yrket och är intresserad av att påbörja utbildning till yrkeslärare, kan vara av intresse.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
Meriterande för tjänsten:
Har arbetat som elektriker (installation eller industri) under några år, antingen som egenföretagare eller som anställd.
Har goda och etablerade kontakter inom el- och energibranschen.
Har kunskaper om de krav och riktlinjer som elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) ställer för erhållandet av elcertifikat och vägen till behörig elektriker samt har kunskap om de lagstiftningar som gäller för elinstallation och elsäkerhet.Dina egenskaper
Vi söker dig som har praktisk såväl som teoretisk erfarenhet inom området. Du har utpräglad samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ och har vilja och förmåga att möta och ge varje studerande stöd i sitt lärande utifrån sin kunskapsnivå. Som lärare ser du möjligheter med att arbeta med IKT som ett naturligt verktyg i lärandet och i undervisningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. God kännedom om det lokala arbetslivet är meriterande. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen:
På Vägga gymnasieskola finns för närvarande strax över 1000 elever och 150 anställda. Skolan erbjuder de flesta nationella program samt introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning samt SFI.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten:
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde 2026-08-06
Antal tjänster: 1
Sista dag att ansöka är 2026-05-28Övrig information
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
Ange löneanspråk i ansökan
För mer information kontakta
Christina Jonsson, Rektor, 0454-57 42 01
Oskar Hjalmarsson, Programsamordnare på EE, 0454-574214
Maria Borras, Sveriges Lärare, 0454-57 41 24
Niclas Wahlgren, niclas.wahlgren@utb.karlshamn.se
, Sveriges Lärare
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun . Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9965085