Lärare till El- och energiprogrammet Solna gymnasium, Solna stad
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2026-07-27
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Solna gymnasium söker en legitimerad lärare till El-och energiprogrammet med inriktning Dator- och kommunikationsteknik . Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Solna gymnasium är en attraktiv skola med ett växande söktryck. Vi har höga ambitioner och arbetar målmedvetet för att förbättra studieresultaten samt öka andelen elever som är nöjda med sin utbildning och rekommenderar skolan.
Solna gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 700 elever och 70 medarbetare. Skolan erbjuder fem nationella program samt introduktionsprogram. Vi är också ett av Sveriges största idrottsgymnasier, där hälften av eleverna går en nationell idrottsutbildning i samarbete med bland annat AIK. Genom våra samarbeten med högskolor, företag och idrottsrörelsen får både elever och personal möjlighet att knyta värdefulla kontakter.
Vårt erbjudande
En stimulerande och professionell miljö.
Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
Vara en del av utvecklingsarbetet som sker i Solna.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Vad innebär arbetet?
Som lärare hos oss kommer du huvudsakligen att undervisa i ämnen på El- och energiprogrammet inom inriktningen dator och kommunikationsteknik. Som lärare i Solna stad får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor som har höga förväntningar på varje elevs lärande och utveckling. Genom undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar både digitala och analoga lärmiljöer. Du bidrar också till skolans fortsatta digitala utveckling med fokus på formativ bedömning.
Som lärare på El- och energiprogrammet stöttar, motiverar och stimulerar du varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån läroplanen för gymnasieskolan. Det innebär att du tillsammans med rektor och kollegor leder och utvecklar skolans verksamhet för ökad måluppfyllelse. Du bidrar till en lärorik och utvecklande studiemiljö, som inspirerar eleverna på deras väg mot examen. Tjänsten kan utformas utifrån din kompetensprofil, då vi ser flera möjliga ämneskombinationer beroende på dina behörigheter och tidigare erfarenheter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet i El- och energiprogrammet , gärna i kombination med ytterligare ett ämne
har minst fem års undervisningserfarenhet och är väl förtrogen med gällande läroplan
har mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift.
Därutöver ser vi gärna att du
ser värdet av en varierad och stimulerande undervisning
bedriver undervisning med stöd i forskning och beprövad erfarenhet
är prestigelös, nyfiken och bidrar till kollegialt lärande.
Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från ett pedagogiskt förhållningssätt och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever som kollegor. Du ska ha förmågan att kunna bygga goda relationer med ungdomar, kollegor och föreningslivet. Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start den 11 augusti eller enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Ulrika.Henningsson@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 9 augusti 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Solna gymnasium Jobbnummer
10013351