Lärare till Dikanäs och Saxnäs fjällskola
2025-12-19
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Legitimerade lärare till Dikanäs och Saxnäs fjällskolor - Vilhelmina kommun
Välkommen att jobba med oss i två små F-9 skolor med närhet till fjäll, sjö och skog.
Skolorna är belägna ca 10 mil från Vilhelmina tätort, i de vackra och levande fjällbyarna Dikanäs och Saxnäs.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Du är flexibel och nytänkande när det gäller arbetssätt, ser möjligheter i undervisningssituationer och har lätt för att samarbeta med andra. Skolornas verksamhet bygger mycket på organisation och samarbete mellan årskurser och stadier.
Det är meriterande om du har vana av IKT i undervisningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Stora möjligheter finns att anpassa anställningen efter den sökande.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu inför vårterminen 2026, under förutsättning av erforderliga beslut, legitimerade och behöriga lärare i nedanstående ämnen. I samband med ansökan får du ange vilken eller vilka tjänster/ämnen du söker och till vilken enhet.
Dikanäs fjällskola
- Resurslärare ca 75%
- Lärare i NO+Teknik, ca 190 minuter/vecka (18,3%)
- Lärare i Trä- och metallslöjd, ca 80 minuter/vecka (7,7%)
- Lärare i Samisk hårdslöjd, ca 80 minuter/vecka (7,7%)
- Lärare i Musik, ca 90 minuter/vecka (8,7%)
Saxnäs fjällskola
- Lärare i Samisk hårdslöjd, ca 80 minuter/vecka (7,7%)
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
