Lärare till Byggprogrammet - Inriktning Träarbetare/Murare
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-06-09
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Om jobbet
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med branscher och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns i hela Sverige. Movant utvecklar även utbildningsmaterial och digitala utbildningskoncept riktade mot företag och branscher.
Movant är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.
Lärare till Byggprogrammet
Vi söker en engagerad och kunnig lärare till Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Trä eller Mur gärna båda men är inriktningen murare så behöver man ändå ha en bred kunskap inom bygg för att kunna stötta och undervisa elever i grundläggande moment på byggutbildningen.
Du kommer att undervisa elever i både teori och praktik samt arbeta nära med andra lärare på byggprogrammet. Vi ser därför gärna att du har en bred byggkompetens och är beredd att stötta i bygghallen vid behov och är flexibel, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team. Som lärare uppträder du på ett sätt som gör att du blir en förebild för deltagarna, delar med dig av din yrkeskunskap, både teoretiskt och praktiskt.
Movant AB arbetar med praktiska yrkesutbildningar för vuxna, kompetensutveckling och arbetsmarknadsuppdrag. På uppdrag åt flera olika kommuner bedriver vi praktiska yrkesutbildningar för vuxna.
Formell kompetens:
Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet och arbetar eller har arbetat som träarbetare eller murare och innehar yrkesbevis. Du trivs med att arbeta i grupp och det är viktigt att du har förmåga och vilja att utveckla människor genom att dela med dig av dina yrkeskunskaper. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att utbilda eller att leda arbete och har goda kunskaper inom inriktningen, teoretiskt och praktiskt. I arbetet ingår det också att anskaffa APL-platser till eleverna och ha uppföljning med våra sammarbetsföretag.
Lärarexamen är och undervisningserfarenhet är meriterande.
Din personlighet kännetecknas av en god samarbetsförmåga och en flexibilitet. Du har en förmåga att skapa goda relationer med alla du möter i ditt arbete. Som utbildare ger du deltagarna en stark tro på sin förmåga för att tillsammans nå individuella och gemensamma mål. Du verkar för ett lärande och innovativt klimat och är noga med att ge deltagarna återkoppling på deras resultat. Kvalitet och en god värdegrund är viktiga ledord för dig.
B körkort fordras
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 månader
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Magdalena Tegeborn O'Keeffe magdalena.okeeffe@movant.se
Tfn. 0761 014 142
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Om anställningen
Lön: Månadslön
Enligt överenskommelse
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Helsingborg kommun i Skåne län.
Arbetsgivaren
Movant AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Movant Kontakt
Rekryterare
Magdalena O'Keeffe magdalena.okeeffe@movant.se Jobbnummer
9954160