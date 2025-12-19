Lärare till Björsäter skola och fritidshem
2025-12-19
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker lärare till Björsäter skola och fritidshem!
Björsäter skola ligger i en vacker miljö omgivet av skog, sjöar och åkrar i norra delen av Åtvidabergs kommun. Här går det cirka 70 elever i åldersblandade undervisningsgrupper och på skolan finns också ett fritidshem där verksamheten är utformad så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Vår målsättning och fokus är att arbeta för en ökad måluppfyllelse samt ökad skolnärvaro hos eleverna.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du både i skolan och på fritidshemmet. Under skoltid arbetar du på mellanstadiet, främst i en åk 4, där du i nära samarbete med undervisande lärare stöttar eleverna under skoldagen. Du samarbetar med övrig personal när det gäller anpassningar för elever i syfte att stötta eleverna att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Under skoltid ingår även rastvärdsskap samt pedagogiska måltider. På eftermiddagarna arbetar du på skolans fritidshem där du tillsammans med kollegor erbjuder eleverna varierade aktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller har annan, för uppdraget adekvat utbildning, såsom lärarassistent, fritidsledare eller behandlingspedagog/socialpedagog. Du har även tidigare erfarenhet av att arbeta med barn.
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmågan att skapa goda relationer med andra människor genom att vara lyhörd, visa empati samt respekt. Du ska kunna motivera andra och ge dem befogenheter som att ge råd, stöd och möjligheter till utveckling. Vi ser att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även god förståelse för individers olika förutsättningar och för hur människan tar till sig kunskap.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 januari. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Rektor
Lisa Engström lisa.engstrom@utb.atvidaberg.se Jobbnummer
