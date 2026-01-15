Lärare till Björsäter skola åk 4-6
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker en vikarierande lärare till Björsäter skola!
Björsäter skola ligger i en vacker miljö omgivet av skog, sjöar och åkrar i norra delen av Åtvidabergs kommun. Här går det cirka 70 elever i åldersblandade undervisningsgrupper och på skolan finns också ett fritidshem där verksamheten är utformad så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Vår målsättning och fokus är att arbeta för en ökad måluppfyllelse samt ökad skolnärvaro hos eleverna.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och bedömning för elever i årskurs 4-6. I tjänsten ingår det att vara ansvarig klasslärare, samarbeta med ansvariga klasslärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att stötta varje elev att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Även aktivt deltagande på andra möten för kollegial samverkan och rastvärdskap ingår i tjänsten.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med behörighet i SO, svenska, engelska och matematik för årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på mellanstadiet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är lugn och trygg samt har lätt för att samarbeta. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och individers olika förutsättningar. Du visar intresse genom att aktivt lyssna och ge feedback. Vi ser också att du förmågan att skapa goda relationer med andra människor genom att vara lyhörd, visa empati samt respekt. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat med 100% sysselsättningsgrad. Tillträde : 2026-01-07, upphör: 2026-06-17 med möjlighet till förlängning.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 februari. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Rektor
Lisa Engström lisa.engstrom@utb.atvidaberg.se Jobbnummer
9686131