Lärare till Björkaskolan på SiS ungdomshem Rebecka
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med ungdomarnas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi lektioner som både inspirerar, engagerar och förbereder våra ungdomar för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi arbetar aktivt för att ge varje ungdom de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta på Björkaskolan som idrottslärare. Tjänsten är en tillsvidare tjänst. I det fortlöpande arbetet ingår bland annat planering, genomförande, bedömning samt utvärdering av undervisningen.
Vi ser gärna att du kan vara kreativ i din planering och skapa lustfyllda lektioner samt schemabrytande dagar. Du samarbetar även med avdelningarna, elevhälsoteam och skolledning med syfte att stödja eleverna mot en högre måluppfyllelse. Du dokumenterar och stödjer eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du är en viktig person för skolans gemensamma aktiviteter.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa från åk 1-9.
Stor vikt läggs vid erfarenheter av att leda grupper samt att planera och genomföra lektioner med hög kvalité. Att vara flexibel i sitt ledarskap och kunna möte eleverna och skapa goda relationer med dem.
Meriterande kunskap är tidigare erfarenhet av idrott och hälsa.
Meriterande är om du undervisat i särskilda undervisningsgrupper.
Meriterande är om du har kunskaper om neuropsykiatrisk problematik.
Som lärare är du trygg i din yrkesroll, flexibel och ansvarstagande. En positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter konstruktivt och lösningsfokuserat genomsyrar ditt förhållningssätt. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställnings, som inleds med en sex månaders provanställning.
För denna tjänst arbetar man heltid.
Tillträde enligt överenskommelse och gärna omgående.
Ansökan
• Ansökan ska bestå av ett CV och personligt brev.
• Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
• Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering.
• Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att efterfråga examensbevis avseende utbildning.
Sista dagen för ansökan är onsdagen den 26 mars, 2026Kontaktperson för detta jobb
Lisa Roos
Rektor
010-453 24 07ann-louise.roos@stat-inst.se
Merja Aahtila
Fackligt ombud, SACO-S
010 453 2409merja.aahtila@stat-inst.se
Henrik Isgren
Facklig företrädare SACO-S
010-453 56 26henrik.isgren@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77Jenny.Kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Facklig företrädare SEKO
010-453 60 08nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
