Lärare till Bjäkenbackens skola, Mora Kommun
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2026-06-10
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Arbetsplats
Bjäkenbacken skola är en F-6-skola med ca 170 elever. Här finns två fritidshemsavdelningar och vår personal har vilja, driv och kompetens för det arbete vi gör och hela tiden utvecklar. Vi ligger naturnära till och satsar på olika rörelseaktiviteter främst utomhus. Skog finns i nära anslutning till skolan och tillgänglig som lärmiljö. Bjäkenbackens skola är belägen i byn Östnor några kilometer utanför centrala Mora.
Välkommen att söka till oss och bli en del av vårt engagerande team!Publiceringsdatum2026-06-10Beskrivning
Vi söker lärare åk 4-6 till Bjäkenbacken skola. Tjänsten/tjänsterna är i första hand tidsbegränsade vikariat under läsåret 2026-2027 men kan komma att förlängas. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där elevers lärande och utveckling alltid står i fokus. Arbetet innebär undervisning mellanstadiet. Vi ligger naturnära till och vi erbjuder många olika rörelseaktiviteter, främst utomhus. Skog finns i nära anslutning till skolan och tillgänglig som lärmiljö.
Välkommen att söka till oss och bli en del av vårt engagerande team!Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär planering, undervisning och delat klassläraransvar på mellanstadiet. Du ingår i mellanstadiets arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 4-6.
Du har lärarexamen helst med bred behörighet. Goda kunskaper i skolans styrdokument och förmåga att kunna omsätta dem i ditt arbete. Uppdraget kräver goda ledaregenskaper, hög social kompetens och kommunikativ förmåga. Du är en person som är lugn och trygg i dig själv och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är flexibel, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du har förmåga att självständigt kunna planera, undervisa och följa upp arbetet och samtidigt kunna ta handledning och följa uppgjorda strukturer.
Som person ser vi att du trivs i en roll där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor.
Du har en relationsskapande förmåga och bygger förtroendefulla kontakter med elever, kollegor och vårdnadshavare. Med lyhördhet och tydlig kommunikation skapar du goda samarbeten och en trygg lärmiljö där eleverna känner sig sedda och får rätt stöd. Din pedagogiska insikt är väl utvecklad, och du har god förståelse för lärandeprocesser. Genom professionella bedömningar, reflektion och uppföljning bidrar du till att stärka både elevens utveckling och skolans gemensamma arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare åk 4-6
Behärska det svenska språket i både tal och skrift.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
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792 32 MORA Arbetsplats
För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor, Bjäkenbackens skola Kontakt
Maria Eriksson, rektor maria.eriksson4@mora.se 0250-26761 Jobbnummer
9957835