Lärare till Bällstabergsskolans fritidshem med ämne i musik/bild/slöjd
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2026-07-09
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och utveckla framtidens fritidshem, där även de äldre eleverna möter en verksamhet som väcker nyfikenhet, kreativitet och lust att lära? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Bällstabergsskolan är en tvåparallellig F–9-skola i södra Vallentuna med närhet till Roslagsbanan. Det är en trygg och välfungerande skola där både elever och personal trivs. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår verksamhet präglas av engagerade och kompetenta lärare, fritidspersonal och elevhälsa som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Skolan har ändamålsenliga lokaler, och varje avdelning har en egen matsal, vilket skapar en lugn och trivsam miljö.
Du kommer att ingå i ett engagerat fritidshemsteam och arbeta nära en annan grundlärare i fritidshem. Tillsammans leder ni det pedagogiska utvecklingsarbetet och skapar en likvärdig, kreativ och trygg verksamhet för eleverna.
Hos oss får du också möjlighet att vara med och vidareutveckla fritidshemmets verksamhet för de äldre eleverna, med fokus på att skapa ett innehåll som är inspirerande, utmanande och meningsfullt även för elever i årskurs 4–6. Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som grundlärare i fritidshem har du ett övergripande ansvar för att planera, leda och utveckla undervisningen i fritidshemmet för elever i årskurs F–6, med ett särskilt fokus på att vidareutveckla verksamheten för de äldre eleverna. Du arbetar i nära samarbete med en annan grundlärare i fritidshem och tillsammans ansvarar ni för att utveckla undervisningen och skapa en verksamhet med hög kvalitet. I samarbete med lärare och fritidshemmets arbetslag skapar du en trygg och sammanhållen skoldag samt planerar och följer upp verksamheten utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar i en stimulerande lärmiljö.
Under skoldagen är du en aktiv och närvarande pedagog i klass, mindre grupper och under raster. Efter skoltid leder du fritidshemmets verksamhet tillsammans med den andra grundläraren i fritidshem och övriga medarbetare, där ni gemensamt ansvarar för struktur, innehåll och kvalitet i undervisningen. Du bygger och vårdar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med kollegor vidareutveckla fritidshemmets verksamhet för de äldre eleverna och skapa aktiviteter som är inspirerande, utmanande och anpassade till deras intressen och utveckling. Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
Lärarlegitimation med behörighet som grundlärare mot fritidshem.
Erfarenhet av arbete på fritidshem.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
God digital kompetens och vana att arbeta med digitala pedagogiska verktyg.
Det är meriterande om du även har:
Examensvalsämne i musik. Behörighet i bild eller slöjd är också meriterande.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Erfarenhet av att leda kollegor och utveckla det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet.
Erfarenhet av att driva systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete.
Personliga egenskaper:
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du är en trygg, stabil och professionell ledare med god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Du är tydlig, lyhörd och engagerande och ser styrkan i att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Du trivs i en miljö i förändring och där du får möjlighet att påverka och forma fritidshemmets undervisning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på del- eller heltid med start 2026-08-10. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast den 31 juli 2026. Intervjuer kommer att ske löpande.
För mer information kontakta:
Christina Björkenvall
mailto:christina.bjorkenvall@vallentuna.se
08-587 856 21
Mer information och fackliga representanter hittar du på: https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 21 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9998747