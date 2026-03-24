Lärare till BA-programmet - Mark o anläggning, Gymnasium Skövde Kavelbro
2026-03-24
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för kommunens två gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd. Tillsammans erbjuder skolorna 16 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt anpassad gymnasieskola med fyra nationella program och individuellt program.
Gymnasium Skövde har idag cirka 2 300 elever och 300 anställda.
Läs mer: www.gymnasiumskovde.se

Arbetsuppgifter
Vi behöver tillsätta en lärare till Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning - Mark och anläggning. I din roll som vår nya medarbetare kommer du att vara delaktig och dela ansvaret för teoretisk och praktisk undervisning på anläggningsinriktningen inom alla förekommande yrkeskurser. Den större delen av undervisningen med eleverna kommer vara att utveckla framtidens maskinförare.Kvalifikationer
Vi söker en lärare som har erfarenhet som maskinförare inom mark och anläggning samt har annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig. Yrkesbevis inom branschen önskvärd för grävmaskin, hjullastare samt anläggningskompetens.
Som vår framtida medarbetare söker vi dig som är flexibel, har lätt för att samarbeta med såväl ungdomar och deras anhöriga som med kollegor. Vi vill att du trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag. Mycket av undervisningsarbetet sker tillsammans med kollegor, så den vi söker ska trivas med att samarbeta och dela med sig av sina yrkeserfarenheter.
Erfarenheter inom entreprenadbranschen är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Kontakt
Bitr rektor
Jörgen Gustavsson jorgen.gustavsson@skovde.se Jobbnummer
9816869