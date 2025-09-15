Lärare till årskurs 1-3 Kannebäcksskolan Resursskola
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Kannebäcksskolan är en spännande skola med tre olika skolenheter:
• Resursskola 1-9
• Anpassad Grundskola 1-9
• Döv och hörsel F-9
På skolan arbetar ungefär 220 medarbetare. Skolans ledningsteam består av en huvudrektor och fyra biträdande rektorer.
Nu söker vi en lärare till årskurs 1-2 på Kannebäcksskolans Resursskola. Du kommer att arbeta med elever med omfattande behov som läser enligt grundskolans läroplan och ingår i ett arbetslag på lågstadiet.
Vi erbjuder små elevgrupper samt ett nära samarbete med elevhälsoteam som består av logopeder, specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolsköterskor. Hos oss får du också fortbildning i TAKK (tecken som stöd), språkstörning och NPF.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare lärarlegitimation för grundskolan årskurs 1-3. Ett önskemål är behörighet i svenska, SO och/eller engelska. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och som person är du lugn, strukturerad och har god förmåga att skapa goda relationer med eleverna.
Du som söker:
• är behörig/legitimerad lärare
• har kompetens och erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande
• har erfarenhet av arbete med elever med NPF
• är en ansvarstagande person som möter eleverna med värme och respekt
Som person vill vi att du är självständig, flexibel, tydlig och kreativ men även att du har kunskap om och ett engagemang för elever i behov av särskilt stöd. Vi vill att du ska ha ett gott förhållningssätt och kunskap om förhållningsstrategier kring elever i behov av särskilt stöd samt utåtagerande elever.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst med start så snart som möjligt. Du kommer att arbeta heltid på en ferietjänst.
Vi önskar ha in din ansökan så snart som möjligt!
Vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att höra av dig till
Marie Bredman
Biträdande rektor, Kannebäcksskolan Resursskola.
Telefon: 031- 366 48 47
