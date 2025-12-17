Lärare till anpassad vuxenutbildning vid Reveljen
Anpassade vuxenutbildning i Sollefteå ligger i samma lokaler som övrig vuxenutbildning i kommunen, Reveljen.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som lärare inom anpassad vuxenutbildning ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning för vuxna elever. Du undervisar i de gemensamma ämnena inom anpassad vuxenutbildning och möter eleverna i deras skoldag, inklusive stöd vid ankomst och säkerställande av hemtransport efter avslutad undervisning.
Du arbetar nära rektor och kollegor och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Samarbete med skolledning och övrig personal inom vuxenutbildningen är en naturlig del av uppdraget.
Den nya läroplanen trädde i kraft höstterminen 2025, och i denna tjänst ges du goda möjligheter att fortsätta påverka arbetssätt, samverkansformer och den fortsatta utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare eller speciallärare och som har erfarenhet av arbete inom anpassad vuxenutbildning eller annan relevant pedagogisk verksamhet. Erfarenhet av att arbeta med vuxna med funktionsnedsättningar är meriterande.
Anpassad vuxenutbildning präglas av hög grad av flexibilitet för att eleverna, utifrån sina individuella förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas behov och förutsättningar. Kunskap i teckenspråk eller tecken som stöd är meriterande.
Du har erfarenhet av att arbetsleda mindre grupper, trivs med självständigt arbete och har god förmåga att hantera en föränderlig vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då vuxenutbildningen är en verksamhet i ständig utveckling kan även andra arbetsuppgifter inom utbildningsområdet förekomma utifrån verksamhetens och elevernas behov.
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
