Lärare till anpassad gymnasieskola (Individuellt program)
2026-03-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 900 elever fördelade på sex olika nationella program och fem introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare som ska undervisa i ämnesområden på det individuella programmet.
Det är undervisning motsvarande lågstadienivå. Undervisningen sker i mindre elevgrupper och du anpassar undervisningen efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vi söker en flexibel, kreativ och lösningsfokuserad lärare med ett positivt förhållningssätt. Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare.
Som lärare hos oss är du en tydlig pedagogisk ledare i klassrummet och stöttar eleverna i sitt lärande med trygghet och struktur. Du har också ett mellanledarskap till de pedagogiska assistenter som finns med i klassrummet. Vi söker dig som skapar studiero genom struktur. Du säkerställer att lektioner startar och slutar i tid. Med en tydlig röd tråd och förberedda hjälpmedel gör du det begripligt för alla elever vad som ska göras och varför. Du gör lärandet tillgängligt, anpassar ditt språk och använder visuellt stöd (schema, bilder, film). Du ger instruktioner i tydliga steg och säkerställer att alla elever har förstått vad de ska göra. Du finns nära eleverna, stöttar i uppstartsfasen och uppmuntrar varje framsteg. Genom ett relationellt förhållningssätt motiverar du eleverna och ser till att de kan fungera som läranderesurser för varandra. Du möjliggör horisontell kommunikation mellan eleverna . Du har en färdig plan för att hjälpa elever som behöver extra stöd att komma igång, samt utmaningar redo för de elever som blir klara snabbt.Kvalifikationer
Lärarlegitimation är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du inte har en specialpedagogutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning kommer du att behöva genomföra utbildningen innan du kan få en tillsvidareanställning.
ÖVRIGT
Före erbjudande omanställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.
