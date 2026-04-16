Lärare till anpassad gymnasieskola
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Anpassade gymnasieskolan / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Trelleborg
2026-04-16
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Anpassade gymnasieskolan i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
På Söderslättsgymnasiet har vi 10 nationella program samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan är förlagd över två enheter, S:t Nicolai och Bastionen. Varje program tillhör i huvudsak en enhet men undervisning på båda enheterna kan förekomma. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt en vilja att söka och ta till sig ny kunskap. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som arbetslagsledare eller som förstelärare.
Du kan läsa mer om Söderslättsgymnasiet här.
Vi söker en lärare för undervisning i byggkunskap, fastighetsskötsel, entreprenörskap, måleri, service och bemötande, återvinning och återanvändning, arbetslivets villkor och gymnasiearbete och som kommer att ingå som en del av programmet för Fastighet och byggnation.
Du välkomnas av ett team med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig varierande och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ersättning för friskvård. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare till vårt anpassade nationella program, Fastighet och byggnation. I rollen ingår även APL-ansvar, vilket innebär samverkan med arbetsplatser, handledarstöd och uppföljning av elevens utveckling i arbetslivet.
Som lärare på anpassad gymnasieskola undervisar du elever som har behov av individuellt stöd och anpassningar. Undervisningen planeras utifrån elevernas behov och förutsättningar och vi arbetar ständigt med anpassningar för att skoldagen ska fungera för den enskilde eleven. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och arbetslag samt ett stort fokus på att skapa tydliga, strukturerade och meningsfulla lärandesituationer som utgår från elevernas behov.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna lärare och resurspedagoger med hög kompetens. Du blir en del av ett arbetslag där vi tillsammans hittar vägar att utveckla och stimulera våra elevers lärande och framtida möjligheter inom fastighet och byggnation. All tid i skolan är en möjlighet till lärande för våra elever, och vi ser alla medarbetares uppgifter inom verksamhet som lika viktiga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkeslärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i yrkesämnen inom fastighet och byggnation, eller i andra hand att du har en relevant utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer godkänd för tjänsten. Du ska ha dokumenterad yrkeskompetens inom fastighets- och/eller byggbranschen.
Du har god förmåga att möta elever på deras nivå. Erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande. Även speciallärarutbildning ses som en värdefull merit.
Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och som snabbt kan justera både synsätt och arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och möter nya situationer med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. I stressade eller pressade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad, och du behåller ett realistiskt perspektiv med fokus på det som är mest relevant.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra genom att vara lyhörd, kommunikativ och smidig i dina relationer. Du lyssnar aktivt, förmedlar ditt budskap på ett tydligt sätt och hanterar eventuella konflikter konstruktivt. I yrkesmässiga sammanhang är du utåtriktad och socialt trygg, med förmåga att skapa, utveckla och underhålla professionella relationer.
Vidare har du en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors perspektiv och situationer utan att ta över deras känslor. Du har förståelse för hur människor tar till sig kunskap och är medveten om individers olika förutsättningar. Genom att anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och situation skapar du goda förutsättningar för förståelse och utveckling.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
)
231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Anpassade gymnasieskolan Kontakt
Biträdande rektor
Ulrika Jansson Ulrika.Jansson@Trelleborg.se 0410-733060 Jobbnummer
9858802