Lärare till anpassad grundskola/Ekebo i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2025-11-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och strukturerad lärare som brinner för att skapa trygga och stimulerande lärmiljöer för elever med särskilda behov? Då kan du vara den person vi söker till tjänsten som lärare på vår anpassade grundskola Ekebo i Upplands Väsby kommun! Här får du möjligheten att arbeta i en dynamisk och stödjande miljö där relationerna mellan elev och lärare står i fokus.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad varje dag i barn och ungas liv! Som lärare på anpassad grundskola/Ekebo får du vara en del av ett engagerat team där fokus ligger på att skapa trygghet och utveckling för våra elever. Vi värdesätter en strukturerad arbetsmiljö, där du får möjlighet att använda dina relationsskapande färdigheter för att bygga förtroendefulla relationer med eleverna. I vår skola erbjuder vi:
- En inspirerande och kreativ arbetsmiljö där din insats verkligen räknas.
- Utbildning och vidareutveckling för att främja din professionella tillväxt.
- Stöd från kollegor och ledning.
- Möjlighet att påverka och bidra aktivt till skolans pedagogiska utveckling.
- En samarbetsorienterad arbetsplats som värderar mångfald och inkludering, där alla röster räknas.
Tillsammans strävar vi efter att skapa en stimulerande lärmiljö där varje elev kan utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.Publiceringsdatum2025-11-15Om företaget
Välkommen till Ekebo - en anpassad grundskola i Upplands Väsby kommun där vi sätter elevernas behov i första hand! Här fokuserar vi på att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev kan växa och utvecklas i sin egen takt. Vårt team består av engagerade och strukturerade lärare som brinner för att bygga relationer och samarbeta för att nå våra gemensamma mål. Vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och respekterad. Lärare i anpassad grundskola är komplext och stor del av vår personal har olika tilläggsutbildningar inom tex specialpedagogik, NPF/autism, funktionsnedsättning, Downs och teckenstöd.
Skolan finns beläget i en central del av Smedby och har skog, äng och familjevänliga bostäder som närmaste granne. Den anpassade grundskolan har idag drygt 48 elever och växer stadigt för varje läsår. Skolan är uppdelad i åtta klasser där de 30 medarbetarna är fördelade efter klassernas behov. Varje klass leds av en behörig lärare.
Den anpassade grundskolan består av elever som läser både ämnen och ämnesområden. De elever som läser ämnen går vidare till annan skola efter årskurs 5. Vi har elever i åldrarna 6 till 15 år.Om tjänsten
Som lärare hos oss kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers liv och bidra till deras personliga utveckling. Varje ny kunskap ger eleverna ökad självständighet. I din roll kommer du att:
- Planera och genomföra undervisning anpassad efter varje elevs unika behov och förutsättningar.
- Skapa och upprätthålla trygga och positiva relationer med eleverna för att främja deras lärande och utveckling.
- Arbeta tillsammans med kollegor i ett samarbetsorienterat team för att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten.
- Delta i utvärderingar och uppföljningar av elevernas individuella mål och framsteg.
Vi värdesätter din kompetens och ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Ekebo!
Är du den vi söker:
Vi söker sig som har:
- Relevant utbildning och lärarlegitimation att undervisa i årskurs F-3
- Dokumenterad och beprövad erfarenhet av arbete med vår elevgrupp eller motsvarande behov.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet från anpassad grundskola samt kunskaper inom IF, NPF samt andra funktionsnedsättningar.
- Behärskar teckenspråk och ett varierat bildstöd.
Som person är du strukturerad och tydlig samt älskar att skapa kreativa lärsituationer. Vi ser även att du är trygg i sig själv och är relationsskapande. För att lyckas i rollen krävs det att du är samarbetsorienterad.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Daniel Palm 0859097436 Jobbnummer
9606558