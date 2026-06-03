Lärare till anpassad grundskola
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Är du en person som gillar att hitta lösningar och skapa möjligheter för dina elever? Gillar du att arbeta i mindre grupper och att vara nära eleven i din undervisning - då kan det här vara ett uppdrag för dig!
Vi letar nu en lärare med inriktning mot anpassad grundskola till Svenstaviks skola. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som lärare i vår anpassade grundskola arbetar du med alla sedvanligt förekommande uppgifter för verksamheten, tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för att utveckla och upprätthålla en meningsfull och anpassad undervisning, där elevernas utveckling, lärande och inflytande står i centrum. Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygg och få möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.
För mer information, eller vid frågor om vår verksamhet och organisation vänligen ta kontakt med ansvarig rektor Jerry Prestberg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen och är utbildad lärare, gärna med inriktning mot anpassad grundskola. Likaså om du har tidigare erfarenhet från arbete inom anpassad grundskola. Du är väl införstådd i skolans styrdokument och läroplaner, samt har god förmåga att omsätta dessa i praktiskt arbete.
Vi ser också att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt och en positiv elevsyn som utgår från alla elevers vilja och rätt till att lyckas utifrån sina förutsättningar. Ditt arbetssätt bygger på struktur, kreativitet och kommunikation, där utvecklingsarbete har en naturligt viktig del.
Du är förtroendeingivande och har ett konstruktivt bemötande gentemot både barn, kollegor och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna i den här rekryteringen.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens.
Gå gärna in på vår https://berg.se/
om du vill läsa mera om Anpassad skola och specialskola - Bergs kommun https://berg.se/barn-ungdom-och-utbildning/anpassad-skola-och-specialskola
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som lärare med tillträde den 10/8 eller enligt överenskommelse, urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Vid erbjudande av anställning kommer utdrag från register- och misstankeregister behövas visas upp.
Varmt välkommen till oss på Svenstaviks skola, dina nya kollegor och elever väntar på dig!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kontaktinformation
Jerry Prestberg, Rektor, +46 0687-16494, Jerry.Prestberg@berg.se
Martin Jonsson, HR-konsult, 0687-161 79, Jerry.Prestberg@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00, Jerry.Prestberg@berg.se
Arbetsplats
Skolvägen 1
845 31 Svenstavik
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5140053041
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Startdatum: 2026-08-10
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 21 SVENSTAVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
9946378