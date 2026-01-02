Lärare till anpassad grundskola - vikariat
2026-01-02
Välkommen till en trivsam arbetsplats med kollegor med lång erfarenhet och stort engagemang för våra elever i anpassad grundskola i Vaggeryds kommun!
Anpassad grundskola har sin placering på Fågelforsskolan 1-9 i Skillingaryd. Fågelforsskolan är två skolor; f-6 och 7-9 men anpassad grundskola är en sammanhållen skolorganisation och är organiserad med fem klasser. Klasserna är fördelade efter stadie och om eleven läser mot ämnen eller ämnesområden. Varje stadie har sin koppling till grundskolan/fritidshemmet och EHT team.
Personalen har en basplacering utifrån stadierna men ett samarbete sker under skolveckan. Lärare och elevassistenter arbetar tätt ihop under skoldagen.
Anpassad grundskola har gemensamma ämneskonferenser och APT både med grundskolan och i anpassad grundskola med fokus att utveckla undervisningen med elevernas lärande i fokus. GGVV har ett samarbete under läsåret där lärare från olika kommuner har ett lärande ihop. I anpassad grundskola finns en samordnare/speciallärare som arbetar övergripande i hela kommunen samt mot Fågelforsskolan 1-9.
ARBETSUPPGIFTERI tjänsten ingår mentorskap, planering, genomförande och uppföljning av undervisningen för våra yngsta elever. Du har ett nära samarbete med kollegor i arbetslaget och elevhälsoteamet. Du kommer också ha ett aktivt samarbete med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.
Vi ser att du bidrar till arbetslagets gemensamma utvecklingsarbete, där undervisningens kvalitet och elevernas lärande står i fokus. Du ges möjlighet att delta i skolans systematiska utvecklingsarbete och i ämnesdidaktiska forum, där vi tillsammans analyserar, prövar och utvecklar undervisningen
Vi söker dig som är lärare och har erfarenhet av barn med särskilda behov. Lärare eller speciallärare mot if är särskild meriterande. Vi söker dig som har ett stort engagemang för eleverna, har en god samarbetsförmåga och utvecklar undervisningen tillsammans med kollegorna. Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
