Lärare till åk 4-6 på Sjöbyskolan i Horred Marks kommun
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mark Visa alla grundskollärarjobb i Mark
2026-06-24
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
För att trivas på Sjöbyskolan är det viktigt att du är en person som anpassar dig efter olika situationer och sammanhang och hittar win-win lösningar som blir så bra som möjligt för så många som möjligt genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du arbetar också processinriktad där du vet var du och din klass befinner er, vart ni ska och där du har tydlig planering för hur ni ska ta er dit tillsammans. Det innebär att du också är beredd att utveckla och förändra ditt eget arbetssätt om det är vad som blir bäst för elevernas resultat. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och tar ansvar för det gemensamma arbetet som finns på en skola så att vardagen fungerar "så bra som möjligt för så många som möjligt".
Du är en trygg person som också kan ta svåra samtal med både elever, och vårdnadshavare och du har mod att stå upp för ditt och skolans arbete och kan skilja på sak och person.
Du tar aktivt initiativ i olika relationer som tex i kontakt med nya elever och med vårdnadshavare och andra myndigheter som kan beröras av skolans verksamhet som tex socialtjänst, specialpedagogiska myndigheten eller andra samarbetspartner som man kan ha som lärare och mentor.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och bidrar till att vara en del i ett kollegie där samarbetet tillsammans är den viktigaste nyckeln för framgång och där alla elever är allas elever.Kvalifikationer
Godkänd lärarutbildning med tillhörande lärarlegitimation (ska bifogas i ansökan).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-11 .
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
Marks kommun (visa karta
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511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Carl Eliasson carl.eliasson@mark.se 0320-217020 Jobbnummer
9976166