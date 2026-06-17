Lärare svenska & tyska åk 7-9 till Eklidens skola (vikariat), Nacka kommun
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2026-06-17
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Vill du arbeta på en stabil, populär och välfungerande högstadieskola med höga resultat, ambitiösa elever, engagerade vårdnadshavare och många ämneskollegor? På Eklidens skola får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en varm och professionell arbetsmiljö med höga ambitioner och god trivsel. Sök rollen som lärare i svenska och tyska redan idag!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start i augusti och avslut i juni 2027.
Ditt uppdrag
Som lärare i svenska och tyska undervisar du elever i årskurs 7-9. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår delat handledaransvar för en klass på högstadiet. För att skapa goda förutsättningar för eleverna arbetar du nära övriga lärare, skolledning och elevhälsoteam.
Rollen innebär ett nära samarbete i både arbetslag och ämneslag, där ni tillsammans får stor frihet att forma och utveckla undervisningen. Ni samarbetar kring elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Vi värdesätter användandet av fysiska läromedel som ett viktigt komplement i undervisningen och förväntar oss att även du arbetar aktivt med detta i dina ämnen.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i svenska och tyska
god digital kompetens
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska och tyska
erfarenhet att undervisa elever på högstadiet
ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i andra ämnen än svenska och tyska
vana av att arbeta med fysiska läromedel i undervisningen.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är du en trygg och stabil person med god självinsikt. Du agerar lugnt, kontrollerat och professionellt även i stressiga och pressande situationer. Du förstår vikten av tydlig kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor samt kommunicerar arbetsuppgifter, förväntningar och elevers kunskapsutveckling på ett tydligt sätt. Du arbetar i enlighet med skolans mål, beslut och riktlinjer samt har god förmåga att se till helheten i ditt agerande och dina beslut, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Vidare är du en prestationsorienterad person som sätter höga mål och arbetar engagerat för att nå dem. Samtidigt drivs du av att utveckla såväl dig själv som din undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Eklidens skola är en stor, stabil och välfungerande högstadieskola med drygt 860 elever. Skolan ligger centralt i Nacka, nära Nacka Forum, med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Verksamheten är organiserad kring olika profiler och har stort fokus på fysiska läromedel. Skolan erbjuder ändamålsenliga lokaler, välutrustade laborationssalar, goda idrottsmöjligheter samt ett stort bibliotek bemannat av bibliotekarie. Vår vision är "Att vara en skola där varje elev trivs och utvecklas, och där kunskap och bildning står i fokus".
Vi har ambitiösa elever samt engagerade och nöjda vårdnadshavare. Skolan är en av de mest populära grundskolorna i kommunen och ligger i topp vad gäller både kunskapsresultat och elevers trygghet och trivsel. De senaste åren har våra elever nått mycket fina meritvärden, omkring 270 poäng. Läs mer om oss här
Vi erbjuder en varm och professionell arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med kompetenta, erfarna och engagerade kollegor. Vi har hög trivsel bland medarbetarna och många väljer att stanna länge. På skolan arbetar över 15 lärare i svenska samt ytterligare en lärare i tyska, vilket ger goda möjligheter till samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd från många ambitiösa ämneskollegor. Här får du arbeta med ett tydligt fokus på läsning och fysiska läromedel, i nära samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare i svenska. Du har även stor frihet att påverka och utveckla din undervisning utifrån idéer, intresse och kreativitet.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-07-01!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola Kontakt
Sveriges Lärare Expedition nacka@sverigeslarare.se 0704318974 Jobbnummer
9968686