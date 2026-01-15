Lärare svenska/matematik grundskola åk 1-9
Språngbrädan är en studieform för unga vuxna (20-30 år) som av olika anledningar inte klarat den traditionella skolgången. På Språngbrädan erbjuds eleverna att läsa in grundskola och gymnasiekompetens. Våra elever får individuella anpassade studieplaneringar utifrån behov och förutsättningar. Ämnesstudier varvas med verksamhetens egna profilämnen för att göra en livsstilsförändring möjlig. Språngbrädan samverkar med Läroviken i Sandviken (komvux). Hänvisning görs till vår hemsida www.sprangbradan.com
Vi söker dig som är utbildad legitimerad grundskolelärare i svenska och matematik och därmed behörig lärare för komvux. Du som lärare kommer ingå i ett litet arbetsteam där alla har tydliga ansvarsområden. Du som medarbetare i vårt team kommer även att vara del i andra arbetsområden dvs i våra profilämnen Drömmarnas Trädgård, Köksveckan, Livskunskap, Ateljén och Buskul på fredagarna.
Du ska ha ett stort hjärta och behöver vara rustad med energi och positiv livssyn för att möta våra elever. Du ska vara en person som vill göra skillnad och vill lyfta våra unga vuxna som har en ryggsäck fylld destruktiva erfarenheter. Du ska känna engagemang för verksamhetens utveckling frammåt samt vara öppen för regelbunden samverkan med bla Läroviken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tilllträde till tjänsten: 2026-08-17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Maila personligt brev och CV med referenser
E-post: sprangbradan@sprangbradan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Gästrikland
811 61 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedåsvägen 57 Jobbnummer
9685053