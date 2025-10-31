Lärare svenska/engelska till Råsunda centralskola 7-9, vikariat
2025-10-31
Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska för årskurs 7-9? På Råsunda centralskola blir du en viktig del i varje elevs utveckling.
Här får du möjlighet att som lärare inspirera eleverna till att nå nya höjder i sin kunskaper inom svenska och engelska. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Råsunda Centralskola är en skola för årskurs 7-9 med lokaler på Parkvägen. Skolan har 4-5 paralleller och leds av två biträdande rektorer som tillsammans med rektor, arbetslagsledare och förstelärare strävar efter att ge goda förutsättningar för samarbeten och kollegialt lärande. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag. Inom ämnet och årskursen finns schemalagd tid för samarbete mellan lärare som delar ett ansvar för undervisningen i ämnet och årskursen.
Visionen för skolan är att varje person ska komma till sin rätt. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist men framförallt att varje elev är rätt elev. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och en välfungerande och prioriterad organisation för särskilt stöd. Vi gör oss måna om att se varje elev som en individ och samarbetar kring eleverna i årskursvisa arbetslag.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Du har, tillsammans med övriga lärare, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. Våra utvecklingsområden omfattar språkutvecklande arbetssätt samt trygghet och studiero. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
I tjänsten ingår alla delar som omfattar ämnena svenska och engelska: från att utveckla idéer och planera arbetet till att skapa och utvärdera arbetet. Du genomför lektioner, pedagogisk dokumentation samt strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla elever kan känna sig sedda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är legitimerad lärare
- har behörighet att undervisa i svenska och engelska för årskurs 7-9
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete
- har erfarenhet av pedagogisk dokumentation
- är väl förtrogen med läroplanen
- har kunskap inom IKT (informations- och kommunikationsteknik)
- kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete som lärare i svenska och engelska.
Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och intresserad av skolans utveckling. Du arbetar också aktivt med att på ett strukturerat sätt utveckla det pedagogiska arbetet i klassen. Som lärare hos oss är du relationsskapande och har en vilja att följa elevernas lärande och vill stötta dem i att utvecklas vidare mot nästa steg. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är lugn, stabil och tydlig i din kommunikation.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett vikariat med tillträde 24 november eller enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Hanna Adolfi på hanna.adolfi@solna.se
Urvalsarbetet kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 11/11. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
