Lärare SVA+ENG till IM Uddevalla Gymnasieskola
Uddevalla Kommun / Gymnasielärarjobb / Uddevalla Visa alla gymnasielärarjobb i Uddevalla
2026-04-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Som lärare i svenska som andraspråk och engelska vid Introduktionsprogrammen (IM) i Uddevalla är ditt uppdrag att göra skolan meningsfull, begriplig och hanterbar. Vi möter elever som ofta har en historik av problematisk skolfrånvaro och som behöver en tydlig väg mot behörighet och ett framtida arbetsliv. Genom att kombinera ett tryggt pedagogiskt ledarskap med ett relationellt förhållningssätt skapar du en miljö där eleven väljer att vara närvarande.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Ditt fokus är att bedriva undervisning med hög pedagogisk kvalitet, med särskild tyngdpunkt på nyanlända elever inom språkintroduktion. Du planerar och genomför en undervisning som väcker studiemotivation och motverkar frånvaro genom att vara relevant för elevens framtid.
I klassrummet leder du arbetet med struktur och tydlighet, där du använder ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta elever i språklig sårbarhet. Uppdraget kräver att du anpassar din pedagogik utifrån olika förutsättningar och behov, inklusive NPF. Du samverkar dagligen med dina kollegor i vårt team, för att skapa en hållbar helhet runt elevens skolgång.
Vi söker dig som
är en trygg pedagogisk ledare som skapar lugn och förutsägbarhet i sin omgivning. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med ungdomar som behöver extra stöttning och har förmågan att anpassa din undervisning utifrån både språklig sårbarhet och NPF-problematik. Som person är du en lagspelare som värdesätter samverkan och ser det som en förutsättning för att lyckas i uppdraget.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk och engelska för gymnasieskolans introduktionsprogram (motsvarande grundskolans åk 7-9).
Meriterande med behörighet i ytterligare ämnen inom introduktionsprogrammen.Övrig information
På IM är vi en liten enhet med ett stort uppdrag, där lärare, elevhälsa och ungdomskonsulenter arbetar tätt ihop. Våra ungdomskonsulenter fungerar som en lots för eleven genom att sköta vardaglig uppföljning av närvaro samt kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer. Detta nära samspel gör att vi tillsammans kan stötta eleven både pedagogiskt och socialt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att göra skoldagen meningsfull, hanterbar och begriplig för våra elever.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Kontakt
rektor
Karin Olsson karin.e.olsson@uddevalla.se 0522-696930
9839116