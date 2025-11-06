Lärare SvA åk 1-6, Jordbro rektorsområde, Kvarnbäcksskolan
2025-11-06
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas hos oss!
Kvarnbäcksskolan är en F-6 skola som har drygt 290 glada och kunskapstörstiga elever och cirka 45 engagerade och kompetenta medarbetare.
Våra elever och/eller deras vårdnadshavare kommer från världens alla delar. Därför är det viktigt att du är kulturmedveten och intresserad av att aktivt arbeta för elevernas språkutveckling.
Vår skola renoverades under läsåret 2023-2024 och har ljusa fräscha lokaler. I ett socioekonomiskt tufft område som vårt är det viktigt att skolan andas kunskap och trygghet som grund för att våga och vilja utvecklas. Detta kräver också ett medvetet, målinriktat och tidvis hårt arbete, men den dagliga belöningen från elevernas framgångar och stolthet när de lyckas, gör att vi väljer att jobba på Kvarnbäcksskolan.
Under kommande läsår kommer stor vikt att läggas vid utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen på hela skolan. Detta i samarbete med Skolverket och övriga skolor i kommunen.
Vi söker en behörig lärare i svenska som andraspråk
Vill du vara med och skapa en inkluderande och språkutvecklande lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa? Vi söker nu en engagerad och behörig lärare i svenska som andraspråk till vårt team.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som SvA-lärare arbetar du med att stödja elevernas språkutveckling i svenska, både i klassrummet och i mindre grupper. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån styrdokumenten och elevernas individuella behov. Du samarbetar nära kollegor i olika ämnen för att främja språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen.
Vi söker dig som
- Har lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk
- Har god kännedom om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Är trygg i din yrkesroll och har ett inkluderande förhållningssätt
- Har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för elevernas utveckling
- Har erfarenhet av att arbeta med elever med olika språklig bakgrund
Vi erbjuder
- En skola med höga ambitioner och ett starkt kollegialt samarbete
- Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
- Fortbildning och stöd i din professionella utveckling
- En arbetsplats där elevernas bästa alltid står i fokus
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är en visstidsanställning, med möjlighet till förlängning, med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Inför den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
