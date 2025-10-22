Lärare sv/sva åk 4-9 till Västra Engelbrektsskolan
2025-10-22
Välkommen till Västra Engelbrekt! Vi är en F-9 skola som nu söker efter en engagerad lärare i svenska och sva för årskurs 4-9 som vill vara med och inspirera våra elever. Du kommer bli en del av en trygg och glädjefylld gemenskap där vi lär för livet. Om du brinner för undervisning och vill göra skillnad i unga människors liv, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team!Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
I tjänsten som lärare kommer du undervisa våra elever i årskurs 4-9 i svenska och svenska som andraspråk. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas bidra till arbetslagets utveckling genom att aktivt delta i konferenser och gruppens kompetensutveckling. I tjänsten ingår mentorskap där du kommer att utföra klassföreståndaruppgifter och samarbeta med arbetslaget och övrig personal på skolan för att skapa en positiv och stödjande lärmiljö.
På vår skola värdesätter vi kunskap, lärande och utveckling. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och respektfull miljö för både elever och personal.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisning i svenska och svenska som andraspråk
• planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du ansvarar för
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
• arbeta tillsammans med arbetslaget och övrig personal på skolan
Om arbetsplatsen
Västra Engelbrektsskolan är en interkulturell F-9-skola i den västra stadsdelen. I personalgruppen finns ett stort engagemang och en stor vilja till samarbete och utveckling i verksamheten. Skolan har dans- och fotbollsprofil. Att vi har elever från förskoleklass till årskurs 9 gör det möjligt att följa en elevs utveckling och lärande från 6 års ålder till 15 år.
Västra Engelbrektsskolan är en intraprenad, vilket innebär en form av större frihet och ansvar vad gäller ekonomi, budget och personalfrågor. Just nu är vi mitt i ett viktigt och målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på att stärka undervisningskvaliteten för elever som utvecklar svenska som andraspråk och här blir du extra viktig med din kompetens inom Sva. Syftet med utvecklingsarbetet är att höja kvaliteten i undervisningen genom att se på vår praktik med nya glasögon. Vi har mycket på plats redan, men ställer oss frågan: vad behöver vi ytterligare för att möta våra elevers behov? Målet är att öka undervisningskvaliteten ur ett flerspråkighetsperspektiv och på sikt bidra till en högre måluppfyllelse för våra elever. Vill du vara med på den resan?
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• ytterligare ämnesbehörigheter för årskurs 4-9
• tidigare erfarenhet av undervisning inom grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
