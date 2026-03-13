Lärare Sv/Eng/Sva åk 7-9 till Junkaremålsskolan
Vi söker nu en engagerad lärare i svenska, engelska och SVA till Junkaremålsskolan. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med kompetenta kollegor, där fokus ligger på kvalitet i undervisningen och på att ge varje elev förutsättningar att lyckas. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa för elever i åk 7-9. Som lärare förväntas du planera och strukturera din undervisning efter styrande läroplan och aktuell forskning inom ämne och lärande. Du förväntas att fortlöpande utvärdera din egen undervisning och ge eleverna återkoppling i sitt lärande. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans för ni undervisningen framåt. I uppdraget ingår mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation och behörighet i Sv/Eng/Sva åk 7-9. Alternativt att du har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant. God digital vana, samt att du har god förståelse för svenska språket och kan kommunicera obehindrat är krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Kommunikativ och tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Samarbetsorienterad: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Pedagogisk: Du är lyhörd samt har erfarenhet och kompetens av tydliggörande pedagogik och kan anpassa dig efter elevernas behov.
Strukturerad och kvalitetsmedveten: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, särskola, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Junkaremålens 7-9 verksamhet inrymmer ca 350 elever och 50 personal. Vår verksamhet ger möjlighet till elevcoacher, stödpedagoger och elevhälsa som stöd för elevernas utveckling och lärande. Du arbetar som undervisande lärare tillsammans med rektor och kollegor för att ge eleverna en så god utbildning som möjligt. Här har du möjlighet att arbeta på en skola med elevernas bästa i fokus.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Biträdande rektor
Henrik Wänström henrik.wanstrom@tranas.se 0140-68153 Jobbnummer
9796498