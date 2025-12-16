Lärare SV/ENG mellanstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-12-16
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker lärare med behörighet att undervisa SV/ENG i årskurs 4-6.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till
elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet.
På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett
ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling.
Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller särskolans kursplan. Undervisning,
miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov.
Som lärare hos oss arbetar du med pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och
utvärdering.
Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevernas vårdnadshavare, kollegor samt andra utomstående aktörer som är
viktiga för elevernas hälsa och utveckling.
Du kommer också ha stöd av specialpedagog, IT-pedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och logoped.
Vår vision är: Likvärdig undervisning för alla - tillsammans gör vi skillnad. Vi vill att våra elever, när de lämnar
Hällsboskolan, har utvecklat verktyg och strategier så att de är rustade att anta utmaningen, nästa steg i livet.
Vi söker nu dig som både vill och kan bidra till denna resa.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en lärarlegitimation för att undervisa i svenska och engelska.
• Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta med elever med grav språkstörning.
• Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF.
• Har erfarenhet av TAKK.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, integritet och förmåga att bidra till att utveckla en verksamhet i
förändring.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/1239, 1242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Kontakt
Biträdande enhetschef
Frida Varik frida.varik@spsm.se 010-473 63 06 Jobbnummer
9646945