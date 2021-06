Lärare Stylist Realgymnasiet Stockholm - Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Stockholm - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Stockholm / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-07-01Om Lärande i Sverige ABAlltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.Om RealgymnasietRealgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om "Det som är roligt för dig är viktigt för oss", handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/ Om Realgymnasiet StockholmLäs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/stockholm. Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare på Hantverksprogrammet: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist.Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.Du kommer att undervisa i både praktiska och mer teoretiska kurser inom programmet, i alla årskurser.2021-07-01I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare med en bakgrund inom stylistbranschen med både teoretisk samt praktisk erfarenhet av undervisning inom Hantverksprogrammet: Frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Lämplig utbildning är diplomerad makeupartist och hårstylist. Är du även stilrådgivare är det ett plus.Vi ser gärna att du har intresse och/eller erfarenhet inom det konstnärliga området då Hantverksprogrammet även innefattar kurser där fokus är på konstnärliga och kommunikativa uttryck samt skapande processer med digitala verktyg.Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de andra yrkeslärare på programmet och tillsammans med övriga lärare och mentorer inom programmet. Vi förutsätter därför att du har ett positivt förhållningssätt och lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt och vara trygg i din yrkesroll. Vi samarbetar ofta med branschen, dels genom arbetsplatsförlagt lärande (apl) och dels genom samarbetspartners som till exempel Åhléns, S.M.A.R.T Stylingträning och NSI. Vi ser därför gärna att du har lätt för att ta kontakt och kommunicera med andra människor i olika sammanhang. Vi tror också att du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar, samt förstår att vikten av att skapa goda relationer med elever är en förutsättning för deras lärande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 9 augusti 2021 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-18Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Stockholm5839978