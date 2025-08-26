Lärare/specialpedagog/speciallärare och socialpedagog sökes till Novaskolan
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Novaskolan resursskola är en liten, anpassad skolenhet för elever i årskurs F-6. Här arbetar vi nära eleverna - i en miljö med hög personaltäthet, tydlig struktur och stort fokus på relationer. Vår verksamhet bygger på frivillig placering efter ansökan från vårdnadshavare och en noggrann bedömning utifrån elevens behov.
Vi driver också en akutskoleverksamhet, där vi med kort varsel tar emot elever från andra skolor under en begränsad period. Målet är att erbjuda en stabil och trygg miljö där elever får möjlighet att landa, reflektera och hitta tillbaka till sin skolgång.
På Novaskolan söker vi nu två nya kollegor till vårt fantastiska team:
• en lärare, gärna med vidareutbildning till specialpedagog eller speciallärare, som är passionerad i arbetet med att skapa framsteg för varje elev
• en socialpedagog som med värme och tålamod möter elever där de är och hjälper dem utvecklas både individuellt och socialt
Oavsett uppdrag präglas vår verksamhet av ett salutogent synsätt, där vi utgår från det som fungerar, lyfter elevens styrkor och skapar förutsättningar för utveckling - både i och utanför
Som lärare/specialpedagog/speciallärare hos oss arbetar du tillsammans med socialpedagog och kollegor för att:
• planera och genomföra undervisning utifrån grundskolans läroplan
• utveckla lärmiljöer och lärsituationer som främjar trygghet, delaktighet och lärande
• ge socialt stöd på individ- och gruppnivå
• samverka nära med vårdnadshavare och andra aktörer
Som socialpedagog arbetar du tillsammans med en socialpedagogkollega och lärare för att:
• stärka elevernas självkänsla och sociala förmågor genom arbete både individuellt och i mindre grupp
• skapa förutsättningar för att elever ska fungera och utvecklas i lärande och sociala sammanhang
• bygga goda relationer och samverka med övrig skolpersonal och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling
• hantera konflikter och genomföra motiverande samtal som stödjer elevernas trygghet och välmående
• bidra till en tillgänglig lärmiljö och följa upp elevers frånvaro i nära samarbete med lärare och elevhälsa
I vårt team ges all personal möjlighet att arbeta flexibelt och kreativt, med stort utrymme för att påverka och utveckla verksamheten. Uppdragen kan innebära tillsyn och undervisning utanför elevernas ordinarie skoltid, beroende på elevernas behov.Kvalifikationer
Vi söker socialpedagog och legitimerad lärare, gärna vidareutbildad till specialpedagog eller speciallärare som är:
• nyfiken, lösningsinriktad och trygg i din yrkesroll
• relationsskapande och prestigelös, med ett lågaffektivt förhållningssätt
• engagerad i skolutveckling och specialpedagogiska frågor
• övertygad om att alla elever har rätt och möjlighet att lyckas och utvecklas
Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer
• erfarenhet av arbete utifrån grundskolans styrdokument
Hos oss får du vara med och göra skillnad på riktigt. Du blir en del av ett team som brinner för att skapa en skola där varje elev får känna sig sedd, förstådd och viktig.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
