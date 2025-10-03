Lärare/Speciallärare, till CSU-grupp på Västertorpsskolan
2025-10-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Västertorpsskolan är en F-6 skola med cirka 420 elever.
Skolan har under skolstarten 2025 startat en Central Särskild Undervisningsgrupp för 24 elever. Skolan är en mångkulturell skola med närhet till fin miljö och in till Stockholm city. Vi söker dig som vill vara med och starta upp en verksamhet för elever som behöver få extra mycket hjälp med att lyckas socialt och kunskapsmässigt. På skolan arbetar vi med en värdegrund som vi sammanfattar under begreppet HEARTS (Hälsa, Empati, Arbetsro, Respektfull, Trygghet och Samarbete)
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och bygga upp en fantastisk verksamhet för elever som kräver det lilla extra genom goda lärmiljöer och ett tajt team runt eleverna. Allt för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.
Stockholm stad erbjuder ett frikostigt friskvårdsbidrag och vi erbjuder handledning och kompetensutveckling på skolan.
Din roll
Som lärare/speciallärare i skolans CSU tar du emot elever från olika skolor i Stockholm och planerar individuell undervisning på elevens nivå i alla teoretiska ämnen åk 1-6
Du dokumenterar elevens kunskapsmässiga och social utveckling fortlöpande i undervisningen. Du har tät kontakt med vårdnadshavare. Du har kontakt med socialtjänst, BUP och övriga externa instanser som så behövs.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har mycket god samarbetsförmåga internt och externt och kan skapa mycket goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Relationsbyggande med elever och vårdnadshavare är oerhört viktigt då det handlar om att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas och bygga förtroende till vårdnadshavare så att de kan återfå förtroende för skolan i de fall detta behövs.
• Du ska vara behörig lärare och/eller speciallärare med dokumenterade
specialpedagogiska kompetenser.
• Du ska vara behörig lärare i åk 1-6, SO är meriterande, men även läs och skrivinlärning och/eller grundläggande matematikundervisning.
• Du ska ha kunskap om och arbetat med metoder att kartlägga ämneskunskaper och social utveckling som sker fortlöpande i undervisningen.
• Du ska ha förmåga och förståelse för att lägga upp undervisningen på helt olika nivåer beroende på individens behov.
• Du ska vara en god kommunikatör och din svenska behöver vara mycket god i både tal och skrift.
• Du bör ha erfarenhet av alternativa kommunikationssätt som exempelvis: PECS, PRP, tecken som stöd för talet.
• Du måste vara en tydlig ledare som ändå är flexibel och följsam runt elevernas behov och beteenden. Vilket vidare kräver att du är flexibel, samt kreativ och lösningsfokuserad då elevernas behov kommer att kräva detta.
• I verksamheten kan det ske snabba förändringar vilket kräver att du ska kunna hantera dessa.
• Du behöver vara en teamspelare där ni i teamet tillsammans håller er till de strategier som teamet bestämt då det är avgörande för hur eleven lyckas.
• Du måste ha stort engagemang för att eleven ska lyckas både kunskapsmässigt och socialt.
Det är synnerligen meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med IF eller inom anpassad grundskola samt arbetat med beteendeanalyser.
Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp, eller annan CSU-grupp.
Har du erfarenhet av TEACCH så är detta också meriterande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anette Sari anette.sari@edu.stockholm.se 08-50845772 Jobbnummer
9540026