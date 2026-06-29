Lärare/Speciallärare till Anpassad grundskola
Heby Kommun / Speciallärarjobb / Heby Visa alla speciallärarjobb i Heby
2026-06-29
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Vill du arbeta med erfarna, kreativa och positiva kollegor på en liten skola med världens bästa elever? Vi söker en legitimerad lärare/speciallärare till Heby Anpassad grundskola.
Rollen
Planera, leda, genomföra och utvärdera arbetet i elevgrupper.
Anpassa undervisning och stöd utifrån elevgruppens och den enskilda elevens skiftande behov för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Arbeta långsiktigt och målmedvetet med respekt för värdegrunden.
Vara medveten om sitt eget behov av utveckling och ta initiativ för sitt eget lärande.
Undervisa i en mängd ämnen/ämnesområden, både praktiska och teoretiska.
Du kommer att ha ett nära samarbete med elevassistenter i klasserna och även samverka med andra lärare, ditt arbetslag samt elevhälsan kring eleverna. I ditt uppdrag samarbetar du också med vårdnadshavare, föreningar, socialtjänst och andra aktörer. Du kommer kunna ha elever i alla årskurser, detta läsår riktar sig tjänsten mot åk 6-9.
Det här är vi
Vi är en sammansvetsad arbetsgrupp som jobbar efter gemensamma mål och som drivs av att ha en kvalitativ arbetsplats med en bra arbetsmiljö. Du kommer arbeta tillsammans i ett lärarlag, som i dagsläget innehåller sex lärare. I arbetsgruppen finns även elevassistenter som är kopplade till klasserna. Skolan bedrivs i samma lokaler som Heby skola, med närhet till naturen och kommunens idrottsanläggning med badhus. Det finns goda pendlingsmöjligheter till Heby med både buss och tåg.
Är det här du?
Du, precis som vi, samarbetar med arbetslagen för elevernas bästa. Du trivs i rollen som ledare för en grupp, som fördelar arbetet i klassrummet. Du jobbar pågående med extra anpassningar i klassrummet och tydliggörande pedagogik.
Vi vill att du:
Har lärarlegitimation och vi ser gärna att du har en speciallärarexamen, med inriktning på intellektuell funktionsnedsättning
Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd eller som har intellektuell funktionsnedsättning.
Kommunicerar obehindrat skriftligt och muntligt på svenska
Använder skolans digitala verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt i det dagliga arbetet
Vi ser att du är självgående och gillar samarbete. Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola ses som meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du blir aktuell för tjänsten, behöver du innan anställning visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer till tjänsten kommer att ske löpande.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.heby.se
och om vårt erbjudande, förmåner och anställningsvillkor. Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Arbetsplats
Anpassad grundskola Kontakt
Daniel Everitt, rektor 0224-36026 Jobbnummer
9983587