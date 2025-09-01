Lärare/speciallärare på resursspåret, Ås skola
2025-09-01
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en
huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Sök då den här tjänsten som speciallärare/lärare på resursspåret för autism på Ås skola.
Välkommen till oss!
Vi söker en lärare till resursspåret åk 4-9. På resursspåret tar vi emot elever med autism, från hela kommunen, som har behov av mycket anpassad studiemiljö utifrån deras behov.
På Ås skola finns det ca 500 elever. Behörigheten är hög på skolan, på såväl skola som fritidshem och det finns ett högt medarbetarengagemang som genomsyrar verksamheten. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Både lärare och fritidshemspersonal arbetar med PAX i skolan för att främja trygghet och studiero.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare på Ås skola
Som lärare inom resursspåret är du flexibel och kan hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av att utbilda elever inom NPF. Du har en vilja att samarbeta med andra pedagoger, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Detta är särskilt viktigt då våra elever behöver helheter i sin vardag och att vi ser det livslånga lärandet som vårt uppdrag. Huvuduppgiften är att bedriva undervisning för elever på resursspåret. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar av elevernas lektioner. Samarbete med annan personal och hemmet är A och O för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Du ingår i arbetslag resursspåret, men samarbete med övrig personal på skolan är en självklarhet hos oss då resursspårets elever ska ges möjligheter att samverka med andra elever i den utsträckning de kan.
Du ingår i arbetslaget på resursspåret tillsammans med två lärarkollegor och tre elevassistenter.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du är legitimerad speciallärare eller lärare gärna med behörighet inom musik eller slöjd.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Tidigare erfarenheter av att arbeta med elever med autism är meriterande.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och engagemang! Jag söker dig som ser möjligheter och där samverkan är en självklar del av arbetet.
Sara Wikman, biträdande rektor
Kontaktperson för tjänsten
Sara Wikman, biträdande rektor
0640-17205sara.wikman@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
