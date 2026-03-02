Lärare/speciallärare för yngre åldrar till Anpassad grundskola
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Grundskollärarjobb / Karlskoga Visa alla grundskollärarjobb i Karlskoga
2026-03-02
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Karlskogas anpassade grundskola är en del av skolförvaltningen och är belägen på tre olika platser. På Bråtenskolan finns inriktning ämnesområden åk 1-9, på Sandviksskolan finns inriktning ämnen åk 1-6 och på Österledsskolan inriktning ämnen åk 7-9. Vi har totalt ca 60 elever i vår verksamhet. I vår skolas arbetslag ingår lärare och resurspersonal som arbetar tillsammans utifrån elevernas förutsättningar och behov.
Välkommen till världens roligaste och viktigaste jobb!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag och undervisa i våra yngre elever. I tjänsten ingår även mentorskap.
I dina arbetsuppgifter ingår:
* att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom de ämnen du ansvarar för
* att analysera undervisning och resultat
* utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
* föräldrakontakter
* att bidra till skolutveckling
* samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa
* arbetslagsarbete
* arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finnsKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare åk F-3, meriterande om du även är speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisnings struktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat.
För att kunna bidra i skolans fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Har du erfarenhet av arbete som lärare efter examen, språkutvecklande arbetssätt eller svenska som andraspråk är det meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991), https://karlskoga.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/jobba-i-karlskoga-kommun/jobba-som-larare.html Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Rektor
Josefin Cannehag 0586-614 37 Jobbnummer
9769901