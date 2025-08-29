Lärare, speciallärare eller specialpedagog AGR, vikariat
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning? I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan.
Vi är en interkulturell F-6 skola, med en anpassad grundskola för ca 40 elever av totalt ca 380 elever. Skolan ligger omgiven av fina naturområden och nära tunnelbanan i Hässelby Gård. Skolan är indelad i flera skolbyggnader kring en stor och en liten skolgård som båda inbjuder till goda lärmiljöer.
Din roll
Vi söker dig som vill anta den spännande utmaningen att med engagemang och driv fortsätta utveckla vår verksamhet inom den anpassade grundskolan under ordinarie personals frånvaro. Du kommer att undervisa elever inom både Ämnen och Ämnesområden. Våra elevgrupper är stadieindelade på låg- och mellanstadium.
Du planerar, genomför och utvärderar elevernas undervisning samt utveckling.
Du arbetsleder klassresurserna som arbetar i klassen, har löpande kontakt med vårdnadshavare, habilitering, socialtjänst samt med kollegor och skolledning.
Du sköter dokumentationen för eleverna och är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Du ansvarar för att generella och extra anpassningar genomförs och utvärderas för de elever som har behov av det.
Du bidrar till att eleverna ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt.
Genom att identifiera och tillvarata alla tecken på framsteg underlättas individanpassningen och du ser till att de mest effektiva metoderna används för att varje elev ska lyckas.
Med ditt lösningsfokuserade förhållningssätt har du en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att skapa goda och hållbara relationer med eleverna och deras vårdnadshavare samt med kollegor och skolledning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
• är legitimerad lärare, specialpedagog eller speciallärare med inriktning IF.
• har väl dokumenterad erfarenhet av arbete inom den anpassade grundskolan
• är väl förtrogen med TAKK, AKK och digitala lär- och hjälpmedel
• har erfarenhet av hur man på bästa sätt anpassar undervisningen och lärmiljön för vår målgrupp - har god samarbetsförmåga, arbetar bra i team, är initiativrik och ser till helheten för varje elev.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-29Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie personals frånvaro under höstterminen med möjlighet till förlängning.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
FÖR LÄRARE:https://pedagog.stockholm/
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4977". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Loviselundsskolan Kontakt
Monica Portin monica.portin@edu.stockholm.se 076-1204451 Jobbnummer
9483761