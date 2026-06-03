Lärare som vill vara med och utveckla våra elever i årskurs 4-6!
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Falun Visa alla grundskollärarjobb i Falun
2026-06-03
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Lärare till mellanstadiet – Hälsinggårdsskolan!
Hälsinggårdsskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever, varav omkring 280 i årskurserna F–6. Skolan har ett naturnära läge med närhet till skog och sjö. Verksamheten präglas av ett inkluderande förhållningssätt med fokus på lärande, trygghet och studiero. I F–6 pågår ett utvecklingsarbete med fokus på tydliga strukturer, gemensamma rutiner samt ett språkutvecklande och interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som lärare i mellanstadiet ansvarar du för undervisning i svenska, SO och engelska. Du delar mentorskap tillsammans med kollega och ingår i ett arbetslag där undervisningen planeras, genomförs och följs upp gemensamt. I uppdraget ingår att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö som främjar lärande och studiero. Du genomför utvecklingssamtal och har kontinuerlig kontakt med elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, SO och engelska i mellanstadiet.Dina personliga egenskaper
Du är trygg och tydlig i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och har förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, arbete med digitala lärverktyg samt arbete med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis inom NPF.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett kollegialt sammanhang med fokus på samarbete och undervisningsutveckling. Arbetet bedrivs i tydliga strukturer med gemensamma rutiner samt stöd av kollegialt lärande och elevhälsa. Verksamheten har ett gemensamt fokus på lärande, trygghet och studiero.
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde senast 260810 eller efter överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Hanna Jansson hanna.jansson@falun.se Jobbnummer
9944013