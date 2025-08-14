Lärare som ansvarar för lästräning i yngre åldrarna
2025-08-14
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
På Frejaskolan är vi sällan nöjda. Vi vet att vi gör ett gott jobb varje dag, men vi vill alltid nå längre. Vi befinner oss i en ständig utveckling av verksamheten. Våra medarbetares erfarenheter tas till vara och är, tillsammans med skolledningens, grunden för vårt utvecklingsarbete. Skolledningens primära roll är att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och systematiskt utveckla undervisningen tillsammans med våra pedagoger. Under sex års tid har vi utvecklat undervisningen genom att öka tydligheten i form av lärandemål, kommunikationen och elevaktivitet i lärandet med hjälp av stödstrukturer/tavelstruktur och kooperativt lärande. Vi har fokuserat på relationellt ledarskap och kommer nästa år fortsätta utveckla undervisningen inom det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Vi vill att behov av utveckling och aktiviteter hänger ihop och inte upplevs som ytterligare en sak att lägga till i undervisningen.
Här arbetar kompetenta och drivna medarbetare som är lösningsfokuserade, hjälpsamma och vill samarbeta. Vi har en stark ansvarskultur, där vi hjälps åt och delar med oss av framgångar och misstag. Vi är övertygade om att alla elever kan och vill lyckas och jobbar gemensamt mot det målet. Hos oss har du stora möjligheter att påverka verksamheten tillsammans med dina kollegor. Som medarbetare blir du pedagogiskt utmanad och stöttad och bör därför se resultatanalys, reflektion och utvärdering som viktiga delar i att utveckla undervisningen. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.
Frejaskolan ligger i ett villaområde centralt i Gnesta, med promenadavstånd från tåg-, pendel- och busstation. Varje elev från 1-9 har ett eget digitalt lärverktyg i form av iPad eller Chrome book. Som organisationsstöd i lärandet använder vi Google och Vklass.
Elevernas röst:
Vi elever på Frejaskolan vill att du som får tjänsten ska få oss elever att känna oss:
positiva, att vi är välkomna i ditt klassrum, trygga och motiverade
Vi vill att din undervisning ska vara:
varierad, intresseväckande, lära ut på olika sätt och det som ska läras på lektionen är det som kommer på "provet"
Du kommer att tillsammans med klasslärarna i år 1-4 och specialpedagogen på skolan vara operativt ansvarig för att öka elevernas läsförmåga. Du kommer att ansvara för att det varje dag genomförs läspass för de elever som är i behov av extra lästräning. Du behöver kunna planera, genomföra och justera de läspass som du ansvarar för.Kvalifikationer
Vi ser helst att du är utbildad lärare med erfarenhet av barns läsinlärning och kan bemöta eleverna med hela den kompetens som behövs. Du behöver ha kännedom om och erfarenhet av tidig läsinlärning och det är meriterande om du har vidareutbildning inom läsinlärning. Du behöver ha mycket god relationell kompetens men även kunna strukturera och se lösningar på både individnivå och organisationsnivå.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
