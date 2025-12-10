Lärare sökes till Mullsjö F-3 med uppdrag som förstelärare.
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 / Grundskollärarjobb / Mullsjö Visa alla grundskollärarjobb i Mullsjö
2025-12-10
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Mullsjö F-3 består av Gunnarsboskolan ABC, Kronängskolan med tillhörande fritidshem.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss får du en fantastisk möjlighet att göra skillnad i elevernas första skolår, en tid då nyfikenheten spirar och grunden för framtida lärande läggs.
I din roll som lärare kommer du bland annat att:
* Planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisning som inspirerar, engagerar och utmanar eleverna på rätt nivå.
* Skapa en trygg, glädjefylld och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa.
* Arbeta med både individen och gruppen.
* Anpassa undervisningen för varje elev efter deras behov.
* Samarbeta nära kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel.
* Bidra till god stämning och den positiva kulturen på skolan.
Som förstelärare undervisar du med hög kvalitet och skapar en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du leder och inspirerar kollegor i skolutveckling, driver förbättringsarbete och analyserar resultat för att öka måluppfyllelse och likvärdighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet för undervisning i grundskolans tidigare år (F3) och som har lång erfarenhet och djup förståelse för lärande i dessa årskurser. Du är en förebild i pedagogiskt ledarskap och har förmåga att skapa struktur, trygghet och glädje både i och utanför klassrummet. Rollen kräver god samarbetsförmåga där du bidrar till ett öppet och stöttande kollegialt klimat, inspirerar och leder kollegor utan formellt chefsansvar. Du har en lösningsfokuserad och nyfiken inställning, ser möjligheter och tänker kreativt i vardagen. Som person är du varm, tydlig och engagerad, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli förstelärare krävs minst fyra års dokumenterad undervisningserfarenhet som legitimerad lärare. Du ska ha visat särskild skicklighet i att förbättra elevernas resultat och bidra till skolutveckling. Detta visar sig genom att du:
* Brinner för skolutveckling och är en förebild i lärarrollen.
* Sprider kunskap och leder kollegor för samsyn, likvärdighet och kvalitet.
* Analyserar orsaker och identifierar utvecklingsområden.
* Har salutogent förhållningssätt och relationell elevsyn.
* Skapar tillgänglig lärmiljö och är skicklig på att skapa en undervisning för alla
* Är tydlig, strukturerad och lösningsfokuserad och kan arbeta både enskilt och i samarbete
* Har en god kompetens om assisterande teknik
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 Kontakt
biträdande rektor
Pia Åman pia.carlqvist-aman@mullsjo.se 0392-144 01 Jobbnummer
9638119