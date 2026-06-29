Lärare SO åk 7-9, Täby Friskola Enhagen
Cedergrenska AB / Grundskollärarjobb / Täby Visa alla grundskollärarjobb i Täby
2026-06-29
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Täby Friskola är Täbys äldsta fristående grundskola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9, fördelade på fyra olika enheter. Fokus ligger på elevens välmående och lärande där vi är måna om att skapa rätt förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning i både teoretiska och praktiska ämnen. På våra enheter erbjuder vi en lugn miljö där arbetsro samt ordning och reda råder. I flera år har Täby Friskola arbetat med högt kunskapsfokus och välmående elever, vilket går hand i hand för att uppnå höga resultat.
Skickliga lärare är det absolut viktigaste för att ge eleverna en bra undervisning i skolan och nu söker vi en behörig lärare i SO-ämnena för undervisning i årskurs 7-9 till vår enhet Enhagen. Vi söker dig som tycker om att ta ett stort eget ansvar för undervisningen och dess kvalitet tillsammans med dina närmaste kollegor och som brinner för att nå ut till eleverna. Du har en positiv elevsyn och förstår vikten av goda relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO åk 7-9. Behörighet i fler än ett SO-ämne är meriterande.
Erfarenhet av undervisning i åk 7-9 är meriterande.
God förmåga att arbeta självständigt och i grupp, med ett lösningsorienterat och inkluderande arbetssätt.
En självklarhet i ditt ledarskap, där du värdesätter elevinflytande och använder en positiv och tydlig kommunikation i klassrummet.
Vi erbjuder:
En utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och vara delaktig i skolans utveckling.
Stor frihet under ansvar
En möjlighet att vara en del av en skola med en tydlig profil och ett stort engagemang för elevernas utveckling.
Är du driven, engagerad och brinner för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö? Vill du vara en del av ett dynamiskt och kreativt team där elevens bästa alltid står i centrum? Då är du välkommen att skicka in din ansökan till oss på Täby Friskola Enhagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7977130-2074497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697), https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Enhagsslingan (visa karta
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187 40 TÄBY Jobbnummer
9982479