Lärare slöjd inriktning trä, årskurs 4-6 vikariat Odensalaskolan
2026-02-25
Odensalaskolan är Östersunds kommuns största grundskola med över 600 elever från F-9. Skolan är nybyggd och de sista eleverna flyttade in så sent som hösten 2023. Ett viktigt fokus för oss är att tillsammans jobba fram en gemensam skolkultur som präglas av samarbete, engagemang och elevernas bästa i centrum. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens, som ska ge våra elever de bästa försättningarna för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever och personal.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är lärare med behörighet i slöjd, inriktning trä för årskurs 4-6 till Odensalaskolan för ett vikariat för året 2026 med start omgående.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolan i ämnet slöjd där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Hos oss på Odensalaskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
• Samarbeta med arbetslaget kring undervisning
• Sätta omdöme på elever
• Dokumentera i verksamhetssystem
• Skapa god miljö för lärande
Kvalifikationer
• Lärarutbildning inriktning slöjd
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolan
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
• Meriterande är erfarenhet av adekvat hantverk
• Du har god datorvana, och det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skolan, till exempel: Google Workspace, Unikum, Skola24
Vi söker dig!
Har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt? Ser du möjligheterna i förändringar och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor? Då kan du vara den vi söker!
Vi värdesätter ett nytänkande som inte bara stannar vid teori utan som också omsätts i praktiken och leder till resultat. Du har en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och förstår människors olika förutsättningar. Detta gör att du kan anpassa sättet att förmedla ditt budskap efter mottagaren på ett effektivt sätt.
I stressiga situationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker för att nå våra gemensamma mål.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Ola Birgersson ola.birgersson@ostarsund.se 0767762312 Jobbnummer
9763059