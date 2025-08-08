Lärare slöjd + ev. annat ämne till Lillåns skola F-9
2025-08-08
Är du en driven och kreativ lärare som vill vara med att skapa en inspirerande miljö för våra elever? På Lillåns skola får du möjligheten att arbeta med kompetenta och engagerade kollegor samt härliga elever. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I denna tjänst kommer du att undervisa i textilslöjd för elever huvudsakligen inom årskurs 3 till 6. Du blir en del av ett team med tre andra slöjdlärare, där samarbetet är nära och främst med den träslöjdslärare som undervisar de yngre eleverna.
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag för årskurs 4-6 och arbeta nära tillsammans med kollegor, skolans elevhälsoteam och övriga professioner för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling under hela skoldagen.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, samt deltar aktivt i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. Vi ser kollegialt lärande som en grund för hög måluppfyllelse. Därför värdesätter vi en öppen och samarbetsinriktad kultur där alla bidrar till skolans utveckling. I tjänsten ingår även lärares ordinarie arbetsuppgifter såsom dokumentation, bedömning och föräldrakontakter.
Exempel på arbetsuppgifter
I din roll ingår bland annat:
• undervisning i textilslöjd för elever i åk 3-6
• planering, dokumentation, bedömning och utveckling av undervisningen
• aktivt deltagande i skolans kollegiala utvecklingsarbete
• samarbete med vårdnadshavare för att främja elevens utveckling
Om arbetsplatsen
Lillåns skola F-9 är en väl etablerad skola i bostadsområdet Lillån i norra Örebro. Vi är en del av en intraprenad tillsammans med Lillåns Södra skola, vilket ger oss ett större ekonomiskt friutrymme och därmed goda möjligheter att satsa på kvalitet och utveckling.
Skolan har cirka 900 elever, varav cirka 340 elever i F-6 organisationen. På F-6 är personalen organiserad i tre arbetslag, F-3, 4-6 och vårt fritidshem som består av tre avdelningar.
På högstadiet (åk 7-9) är personalen organiserad i fem arbetslag - varav elevhälsan utgör ett av dessa. Våra arbetslag är välfungerande och samarbetsinriktade, vilket vi ser som en nyckel för att ge varje elev en trygg och stimulerande skolgång.
Vi arbetar målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers och pedagogers lärande och utveckling. Hos oss möts du av en stabil personalgrupp med låg omsättning, vilket ger en trygg och professionell arbetsmiljö där vi kan fokusera på det som är viktigast - elevernas lärande.
Våra ledord är:
• Lärande - Vi lär tillsammans, varje dag.
• Kunskap - Vi skapar en stabil grund för framtiden.
• Trygghet - Vi bygger en miljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Vill du bli en del av ett engagerat team som arbetar för hög kvalitet, trygghet och utveckling - välkommen till Lillåns skola!
Läs mer om vår skola på orebro.se/lillans-skola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
Som lärare hos oss är du en lugn och stabil person som bidrar till en trygg och positiv skolmiljö. Du har ett lyhört bemötande, samarbetar väl med andra och kommunicerar tydligt så att budskap når fram. Du är legitimerad lärare i slöjd med inriktning textil och brinner för att skapa en kreativ och meningsfull undervisning. Med god kunskap om barns utveckling och lärande har du förmåga att anpassa undervisningen utifrån både gruppens och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du har en helhetssyn på elevers utveckling och ser värdet av samarbete med både kollegor och vårdnadshavare. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver processer framåt och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datorvana då arbetet innefattar mycket dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i textilslöjd för årkurs 3-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• ytterligare ämnesbehörighet
• IKT-kompetens
• erfarenhet av att arbeta med formativt lärandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9451078